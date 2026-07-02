‘Coco’, el gatito de Palacio Nacional que apoya al Tri

Las imágenes del carismático felino fueron compartidas originalmente a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México

"Coco", uno de los famosos y queridos gatos que habitan en los jardines de Palacio Nacional, se robó las miradas y el corazón de miles de aficionados en las redes sociales al aparecer luciendo la playera de la Selección Mexicana para celebrar el más reciente triunfo del conjunto tricolor.

Las imágenes de "Coco" se volvieron virales en redes sociales

Las imágenes del carismático felino portando la tradicional camiseta verde fueron compartidas originalmente a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en volverse viral, desatando una ola de comentarios entusiastas por parte de los usuarios, quienes ya bautizaron a "Coco" como el nuevo amuleto y la auténtica mascota de la buena suerte para la escuadra nacional en esta justa mundialista.