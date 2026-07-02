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‘Coco’, el gatito de Palacio Nacional que apoya al Tri
Las imágenes del carismático felino fueron compartidas originalmente a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México
Por Vanessa Aguilar | 02 Julio 2026
"Coco", uno de los famosos y queridos gatos que habitan en los jardines de Palacio Nacional, se robó las miradas y el corazón de miles de aficionados en las redes sociales al aparecer luciendo la playera de la Selección Mexicana para celebrar el más reciente triunfo del conjunto tricolor.
Las imágenes de "Coco" se volvieron virales en redes sociales
Las imágenes del carismático felino portando la tradicional camiseta verde fueron compartidas originalmente a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México.
Como era de esperarse, la publicación no tardó en volverse viral, desatando una ola de comentarios entusiastas por parte de los usuarios, quienes ya bautizaron a "Coco" como el nuevo amuleto y la auténtica mascota de la buena suerte para la escuadra nacional en esta justa mundialista.
“Coco, uno de los gatitos de Palacio Nacional, también se pone la camiseta y celebra las victorias de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026”, destacó el gobierno federal en sus canales oficiales, sumándose de una manera muy original a las celebraciones ciudadanas por el buen paso del equipo mexicano.