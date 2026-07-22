Colectivo de buscadoras en Zacatecas encuentra restos en maleta

Asimismo, informaron que en los próximos días difundirán fotografías de las prendas de vestir encontradas dentro del equipaje

El colectivo Buscadoras Zacatecas reportó el hallazgo de una maleta con restos humanos en un predio deshabitado del municipio de Villanueva, ubicado al suroeste de la capital del estado.

El descubrimiento se dio a conocer a través de una transmisión en vivo en las redes sociales del colectivo. Según detallaron las integrantes, la localización fue posible gracias a una denuncia anónima que alertó sobre la presencia del bulto sospechoso al pie de un árbol en un terreno sin construcción.

Al arribar al sitio, las activistas confirmaron el reporte al percatarse de que dentro de una maleta verde, maltratada y cubierta de tierra, se apreciaba la parte superior de un cráneo en avanzado estado de esqueletización. Por las condiciones en las que se encontraban los restos, señalaron que la víctima llevaba un tiempo considerable en el lugar.

Por respeto a los protocolos legales, las madres buscadoras indicaron que mantendrían intacta la escena para permitir que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado realicen el procesamiento pericial correspondiente e inicien las investigaciones de ley.

Asimismo, informaron que en los próximos días difundirán fotografías de las prendas de vestir encontradas dentro del equipaje, con el objetivo de facilitar la pronta identificación del cuerpo localizado este 22 de julio.

Clima de violencia e inseguridad en la entidad

Este hallazgo se suma a la reciente ola de violencia que azota al estado. Apenas tres días atrás, se registró el asesinato de 10 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

Entre las víctimas de esa jornada violenta se identificó a dos funcionarios del municipio de Fresnillo, además de empresarios, políticos y un conocido productor ganadero de la región.