Identifican restos de desaparecido tras difusión de prendas

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas destacó que compartir esta información puede ser fundamental para ayudar a familias a encontrar respuestas

Cinco años de búsqueda llegaron a su fin para una familia que buscaba a uno de sus seres queridos desaparecido en Miguel Alemán.

La identificación fue posible gracias a las fotografías de las prendas de vestir difundidas por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, tras el hallazgo de siete osamentas localizadas en fosas clandestinas durante una reciente jornada de búsqueda.

Fue el propio colectivo quien dio a conocer este hecho a través de sus canales de comunicación, destacando la importancia de compartir las imágenes de las prendas y objetos encontrados durante las búsquedas.

Los familiares reconocieron la ropa que acompañaba uno de los restos y acudieron ante las autoridades para iniciar el proceso de identificación oficial, poniendo fin a años de incertidumbre y angustia.

Este caso refleja la importancia de difundir por todos los medios posibles las prendas y objetos localizados, pues pueden representar la única oportunidad para que otras familias reconozcan a un ser querido desaparecido y encuentren respuestas después de años de espera.

Las siete osamentas fueron localizadas durante la búsqueda número 94 del colectivo, mientras las investigaciones continúan para lograr la identificación del resto de las víctimas y brindar certeza a más familias tamaulipecas.