Colectivo encuentra restos humanos en ejido de Matamoros

Durante varias horas de trabajo, las familias lograron localizar diversos indicios, entre ellos prendas de vestir y fragmentos óseos

Un importante hallazgo se registró la tarde del sábado en el Ejido Guadalupe, ubicado en la zona rural de Matamoros, como resultado de un recorrido de búsqueda independiente realizado por el colectivo “De Pie Hasta Encontrarlos”.

La búsqueda inició tras una denuncia anónima

De acuerdo con la información, las labores se llevaron a cabo tras recibir una denuncia anónima que señalaba la posible existencia de un sitio de inhumación clandestina en el área. Ante ello, integrantes del colectivo, conformado por familiares de personas desaparecidas, se trasladaron al lugar para iniciar la prospección del terreno.

Durante varias horas de trabajo bajo condiciones climáticas adversas, y utilizando herramientas como varillas y palas, las familias lograron localizar diversos indicios, entre ellos prendas de vestir, piezas dentales y fragmentos óseos, específicamente falanges.

Antropóloga forense confirmó el origen humano de los restos

La líder del colectivo informó que la evidencia encontrada fue compartida de manera inmediata con una antropóloga forense, quien confirmó que los restos corresponden a origen humano.

Tras la confirmación, se notificó a las autoridades correspondientes, quienes acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar con los protocolos legales establecidos, así como el levantamiento y procesamiento de los indicios.

Este hallazgo representa un avance significativo en la búsqueda de personas desaparecidas en la región, y refleja el esfuerzo constante de los colectivos de familiares que, pese a las dificultades, continúan trabajando en la localización de sus seres queridos.

Fotografías: Colectivo Desaparecidos en Tamaulipas "De Pie Hasta Encontrarlos”