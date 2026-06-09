Raúl Morón comparece como testigo por caso Manzo

El senador Raúl Morón Orozco compareció este martes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en calidad de testigo dentro de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

El legislador llegó a la Unidad Especializada de Homicidio Doloso acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, simpatizantes y militantes de Morena.

Antes de ingresar, explicó que fue notificado de su comparecencia el pasado viernes y destacó que el citatorio especifica de manera expresa que acudió en calidad de testigo.

“Vengo tranquilo, no tengo nada que esconder como lo he hecho siempre. Nosotros siempre hemos trabajado de manera transparente, honesta, con la gente”, declaró.

Niega tener conocimiento de los hechos

Morón aseguró que no estuvo presente cuando ocurrió el homicidio de Carlos Manzo y afirmó que desconoce las circunstancias y motivaciones relacionadas con el crimen.

“Yo no soy testigo de nada. Yo no estuve en el lugar, no conozco nada, no sé las motivaciones”, señaló.

A pesar de ello, consideró importante atender el llamado ministerial para contribuir al avance de las investigaciones y expresó su deseo de que esta línea de investigación pueda concluir.

“Creo que es pertinente ya cerrar el caso y por eso venimos aquí a la fiscalía”, manifestó.

Señala origen de la denuncia

El senador indicó que, de acuerdo con lo expresado por el fiscal estatal Carlos Torres Piña, la comparecencia deriva de una denuncia presentada por Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, así como por Juan Manzo, hermano de la víctima y subsecretario de Gobernación en Michoacán.

Además, Torres Piña señaló que fue el propio Morón quien solicitó ser citado para comparecer ante la autoridad ministerial.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Morón pidió que la sociedad michoacana conozca con precisión los resultados de las indagatorias y llamó a evitar especulaciones en torno al caso.

“Nosotros no tenemos ningún temor. Nosotros venimos con toda tranquilidad, con serenidad. A eso venimos, a cerrar ese tema ya, porque creo que es importante que la sociedad de Michoacán se entere ya de manera clara, precisa qué pasó el primero de noviembre y que dejen de especular”, expresó.

También sostuvo que existen más de 22 personas detenidas y que las investigaciones siguen una línea definida.

Otros actores políticos han declarado

La comparecencia de Morón se suma a las declaraciones realizadas previamente por el diputado federal Leonel Godoy Rangel, quien acudió a la FGE también en calidad de testigo.

Tras rendir su declaración el pasado 16 de mayo, Godoy afirmó que no contaba con información directa sobre el homicidio debido a que no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos.

Asimismo, señaló que únicamente fue cuestionado sobre posibles diferencias políticas con Carlos Manzo y negó cualquier conflicto personal relacionado con el crimen.

El legislador destacó entonces la diferencia jurídica entre comparecer como testigo y ser acusado, además de manifestar su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido.

Por su parte, Ignacio Campos acudió de manera voluntaria para deslindarse de los señalamientos públicos realizados por Grecia Quiroz, quien lo había mencionado como sospechoso debido a rivalidades políticas.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

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