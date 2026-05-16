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Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán por caso Manzo

El exgobernador acudió como testigo a la Fiscalía para rendir entrevista dentro de la investigación por el asesinato del exalcalde independiente de Uruapan

  • 16
  • Mayo
    2026

El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, se presentó este sábado en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Morelia para rendir entrevista ministerial como parte de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

La diligencia se realizó ante la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, dentro de la causa penal 220/2025, en la que Godoy fue citado en calidad de testigo y de manera voluntaria.

A su llegada, Godoy fue recibido por simpatizantes, operadores políticos y figuras vinculadas a Morena, quienes se congregaron desde horas antes en las afueras de la dependencia estatal.

Entre quienes acudieron para mostrar respaldo estuvieron Juan Carlos Barragán Vélez, Iris Vianey Mendoza, Ignacio Campos Equihua y Antonio Godoy, en un ambiente marcado por expresiones de apoyo, saludos y comentarios políticos.

Antes de ingresar a las instalaciones, el exmandatario fue cuestionado por medios sobre su estado de ánimo ante la comparecencia, a lo que respondió en tono relajado: “con calor”, provocando risas entre sus acompañantes.

El ambiente también estuvo acompañado por comentarios de simpatizantes que calificaron el proceso como un asunto político.

Caso Carlos Manzo mantiene tensión en Michoacán

Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, en un crimen que generó fuerte impacto político y social en Michoacán.

Durante su gestión, Manzo sostuvo una postura frontal contra el crimen organizado, situación que derivó en amenazas previas y, posteriormente, en el ataque donde perdió la vida.

El 17 de febrero, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, presentó una denuncia pública y formal para exigir que se agotaran todas las líneas de investigación, incluyendo posibles móviles políticos.

Nota en desarrollo...


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