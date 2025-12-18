Podcast
Nacional

Condenan a yerno de 'El Mencho' a 11 años de prisión en EUA

'El Guacho' es considerado por el capo como uno de sus aliados más confiables, luego de ayudarle a liberar a su esposa arrestada en México

Autoridades en Estados Unidos condenaron a 11 años y ocho meses de prisión a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias "El Guacho" , yerno de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero y tráfico de drogas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, "El Guacho" fue detenido el 19 de noviembre de 2024 en una lujosa mansión de Riverside, California.

Este miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación fingió su muerte para evadir a las autoridades y vivir bajo una identifidad falsa en la Unión Americana, con el nombre de Luis Miguel Martínez.

Gutiérrez Ochoa, de 28 años, era buscado en México por su presunta responsabilidad en el secuestro de dos miembros de la Secretaría de Marina para garantizar la liberación de su suegra y esposa de "El Mencho", después de ser arrestada por las autoridades.

Aunque los fiscales del Departamento de Justicia sugirieron una condena de 14 años de prisión, el juez federal de Washington, Beryl Howell condenó al integrante del grupo delictivo a más de 11 años de prisión. Además, calificó que el CJNG es "una fuerza peligrosa" para Estados Unidos.

¿Con quién está casado "El Guacho"?

Cristian Fernando es esposo de Laisha Michelle, uno de los tres hijos que procreó con Rosalinda González Valencia.

Esta joven fue acusada del secuestro de dos elementos junto a su pareja sentimental, debido a que este último era considerado uno de los aliados más confiables del capo.

Aunque se le atribuye dichos delitos, autoridades estadounidenses afirmaron que no cuenta con ninguna acusación en ese país.

Ofrecen recompensa por "El Mencho"

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 15 millones de dólares que permita la detención de Nemesio Oseguera Cervantes.

El pasado febrero, la administración de Donald Trump clasificó al grupo criminal como "una organización terrorista extranjera", lo que dio más herramientas para procesar a los asociados al grupo.

Este hombre es acusado de diversos delitos, incluido conspiración y distribución de una sustancia controlada, uso de armas de fuego y varios delitos relacionados con narcotráfico.


