Condenan a 11 años a presunto sobrino de Caro Quintero

Un juez federal en Quintana Roo sentenció a 11 años de prisión a Carlos Guillermo Retes Quiñones, señalado como presunto sobrino de José Caro Quintero

  • 19
  • Noviembre
    2025

Un juez federal en Quintana Roo sentenció a 11 años y 10 meses de prisión a Carlos Guillermo Retes Quiñones, también identificado como Rubén Fernando Payan Adame o Rubén Fernando Roacho Adame, señalado como presunto sobrino de José Caro Quintero, uno de los líderes del cártel de Caborca.

La Fiscalía General de la República informó que la condena se otorgó tras comprobar su responsabilidad en delitos contra la salud, por posesión simple de cocaína y MDA, así como portación de armas de fuego sin licencia, armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de cargadores restringidos.

Retes fue detenido por la Guardia Nacional en febrero de 2023 en Chetumal, Quintana Roo. Al momento de su aseguramiento portaba un arma corta, un fusil con aditamento lanzagranadas, 259 cartuchos, 11 cargadores, 271.9 gramos de cocaína, 44 comprimidos de MDA, un chaleco balístico, nueve celulares, documentación diversa y un vehículo.

Tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún dictó la sentencia que lo mantendrá en prisión por casi 12 años.


