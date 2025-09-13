Cerrar X
Conmemora Sheinbaum 178 años de la gesta de los Niños Héroes

En el marco del 178 aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec, Sheinbaum encabezó la ceremonia para conmemorar la gesta de los Niños Héroes

  • 13
  • Septiembre
    2025

En el marco del 178 aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia para conmemorar la gesta de los Niños Héroes.

Como es tradición, el evento solemne se realizó el altar a la Patria, ubicado al pie del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde el 13 de septiembre de 1847, un grupo de seis jóvenes encabezó una de las hazañas más recordadas en la historia de México.

Durante el evento y en su papel de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum Pardo realizó el pase de lista de honor a los Niños Héroes, quienes fueron cadetes del Heroico Colegio Militar: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez.

De igual manera, se recordó a los tenientes de la Heroica Escuela Naval Militar José Azueta y Virgilio Uribe, quienes encabezaron la defensa nacional durante el segundo intento de ocupación estadounidense.

Tras el pase de lista, se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor encabezada por la presidenta, acompañada de del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez

Finalmente, Sheinbaum, realizó la entrega de espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar y presenció la declaración de la poesía “A la Patria”, así como la Salva de fusilería a cargo de 100 cadetes.

