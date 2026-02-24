Podcast
Nacional

Conmemora Sheinbaum el Día de la Bandera desde Campo Marte

Destacó que representa la victoria del empeño frente la adversidad, la capacidad de florecer en condiciones inhóspitas y la afirmación de una identidad propia

  • 24
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes la ceremonia por el Día de la Bandera impartida desde el Campo Marte, en Ciudad de México.

Durante el evento, la mandataria federal aseguró que este símbolo patrio representa a todas y todos los mexicanos en los distintos aspectos de la sociedad.

“Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje. Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza. 

Recordó que la Bandera Nacional es más que un símbolo y retrata la narrativa de la historia nacional que hoy refleja tres dimensiones: la raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente.

Destacó que el Escudo Nacional representa la victoria del empeño frente la adversidad, la capacidad de florecer en condiciones inhóspitas y la afirmación de una identidad propia.

“Así, la bandera mexicana integra tres dimensiones: nuestra raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente. Es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política. Cuando ondea, no sólo representa a un territorio, encarna siglos de resistencia y de transformación. Es memoria colectiva y proyecto futuro al mismo tiempo”.

Por su parte, el  secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que dicha conmemoración estuvo a cargo de su dependencia en 1940.

“Es hablar de anhelos y sueños de muchos compatriotas que sentaron las bases del México íntegro, independiente y soberano que hoy tenemos. Por ello, con la firmeza de esos ideales, debemos seguir fomentando el patriotismo y atesorando con orgullo la esencia de nuestro origen y de nuestras raíces".

