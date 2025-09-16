Cerrar X
Nuevo León

Conmemora 215 aniversario de Independencia con desfile militar

El mandatario estatal encabezó el desfile conformado por más de 3,400 elementos, con el fin de reforzar el simbolismo cívico-militar en Nuevo León

  • 16
  • Septiembre
    2025

Con la Explanada de los Héroes como escenario, el gobierno de Nuevo León encabezó este lunes el tradicional desfile cívico-militar para conmemorar el 215° aniversario del inicio de la Independencia de México, acto que congregó a autoridades estatales, federales y municipales.

19b93de7-b162-48e6-9f30-6fc0b6f9a91a.jpg

El gobernador Samuel García abrió la jornada con el izamiento de la bandera nacional a toda asta y una guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo.

Luego dio paso al desfile integrado por 33 contingentes, organizados en dos cubiertas, con la participación de 3, 488 elementos –1,575 hombres y 1,013 mujeres– además de tres plataformas móviles.

e75b17db-718e-4741-a855-766c22ea3957.jpg

Uno de los momentos más destacados fue la presencia de la división especializada área, una unidad recientemente constituida con el objetivo de sobrevolar el territorio estatal y brindar apoyo en materia de seguridad pública sin limitaciones terrestres. 

2512ce9d-a48b-471c-a9a7-62c1433e9eb8.jpg

El cuerpo aéreo está integrado por 10 helicópteros, entre ellos un Black Hawk, aeronave de uso táctico que refuerza la capacidad de reacción del estado.

La conmemoración, que cada año refuerza el simbolismo cívico-militar en Nuevo León, también permitió exhibir el despliegue logístico de las fuerzas de seguridad y el respaldo de las instituciones castrenses a las autoridades civiles.




