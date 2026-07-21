Construye IMSS 21 hospitales y prevé abrir otros 10 en 10 meses

El director general del IMSS, Zoé Robledo informó que siete hospitales ya operan, 21 están en construcción y otros 10 abrirán en los próximos 10 meses

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continua avanzando en una de las estrategias de fortalecimiento de infraestructura médica más importantes de su historia, con la construcción y puesta en operación de 47 hospitales durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que actualmente siete hospitales ya están en operación, 21 se encuentran en construcción y 10 más abrirán durante los próximos 10 meses, como parte del plan para ampliar la cobertura y mejorar el acceso a servicios especializados en distintas regiones del país.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Robledo explicó que estos proyectos permitirán atender a millones de derechohabientes en estados donde la infraestructura médica resultaba insuficiente o donde los pacientes debían recorrer largas distancias para recibir atención.

Hospitales beneficiarán a 17 estados

El funcionario indicó que los nuevos hospitales incrementarán la capacidad de atención en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes y Colima.

Entre los proyectos estratégicos destacan los Hospitales Generales Regionales (HGR) de Santa Catarina, Nuevo León; Oaxaca; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; y Guadalupe, Zacatecas, que incorporarán cientos de camas, decenas de especialidades médicas y equipo de alta tecnología.

Además, las nuevas unidades contarán con servicios que históricamente no estaban disponibles en varias regiones del país, entre ellos quimioterapia, hemodiálisis, terapias intensivas, resonancia magnética, tomografía, salas de hemodinamia y aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer.

Robledo destacó también la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la construcción de ocho hospitales estratégicos, lo que ha permitido acelerar los trabajos y garantizar estándares de calidad.

Hospitales en construcción y capacidad

Entre las obras en proceso se encuentran:

HGZ Guanajuato, Guanajuato: 120 camas, 23 especialidades y beneficio para más de 245 mil derechohabientes.

120 camas, 23 especialidades y beneficio para más de 245 mil derechohabientes. HGZ Navojoa, Sonora: 164 camas, 29 especialidades y cobertura para 87 mil personas.

164 camas, 29 especialidades y cobertura para 87 mil personas. HGZ Tula de Allende, Hidalgo: 298 camas, 36 especialidades y atención para más de 130 mil derechohabientes.

298 camas, 36 especialidades y atención para más de 130 mil derechohabientes. HGR Ensenada, Baja California: 247 camas, 42 especialidades y beneficio para más de 127 mil usuarios.

247 camas, 42 especialidades y beneficio para más de 127 mil usuarios. HGZ Ticul, Yucatán: 94 camas, 15 especialidades y cobertura para más de 34 mil personas.

94 camas, 15 especialidades y cobertura para más de 34 mil personas. HGZ San Quintín, Baja California: 94 camas, 14 especialidades y beneficio para 57 mil derechohabientes.

94 camas, 14 especialidades y beneficio para 57 mil derechohabientes. HGZ Zitácuaro, Michoacán: 146 camas, 20 especialidades y atención para más de 102 mil usuarios.

146 camas, 20 especialidades y atención para más de 102 mil usuarios. Hospital Regional Matamoros, Coahuila: 40 camas y nueve especialidades.

40 camas y nueve especialidades. Hospital Regional San Buenaventura, Coahuila: 36 camas y cinco especialidades.

36 camas y cinco especialidades. Hospital Chicoloapan, Estado de México: 38 camas y ocho especialidades para más de 410 mil personas.

38 camas y ocho especialidades para más de 410 mil personas. HGZ San Luis Río Colorado, Sonora: 345 camas y 27 especialidades.

345 camas y 27 especialidades. HGZ Santa Catarina, Nuevo León: 553 camas, 39 especialidades y beneficio para más de 299 mil derechohabientes.

553 camas, 39 especialidades y beneficio para más de 299 mil derechohabientes. HGZ Yecapixtla, Morelos: 124 camas y 30 especialidades.

124 camas y 30 especialidades. HGR Guadalupe, Zacatecas: 387 camas y 42 especialidades.

387 camas y 42 especialidades. HGR Saltillo, Coahuila: 558 camas, 49 especialidades y cobertura para más de 2.5 millones de derechohabientes.

558 camas, 49 especialidades y cobertura para más de 2.5 millones de derechohabientes. HGR Culiacán, Sinaloa: 395 camas y 48 especialidades.

395 camas y 48 especialidades. HGR Los Cabos, Baja California Sur: 444 camas y 45 especialidades.

444 camas y 45 especialidades. HGR Oaxaca: 530 camas y 32 especialidades.

530 camas y 32 especialidades. Hospital Pabellón de Arteaga, Aguascalientes: 99 camas y 15 especialidades.

99 camas y 15 especialidades. HGR Manzanillo, Colima: 162 camas y 23 especialidades.

162 camas y 23 especialidades. HGR Villas del Pedregal, Michoacán: 404 camas y 54 especialidades.

El director del IMSS afirmó que la expansión hospitalaria busca fortalecer la atención médica especializada, reducir tiempos de traslado y responder al crecimiento de la demanda de servicios de salud en todo el país.