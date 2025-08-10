Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T151921_998_23ef1fb197
Nuevo León

Se enfoca Miguel Flores en proyectos estratégicos en NL

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna afirmó que en Nuevo León 'se construye la movilidad que siempre debimos tener'

  • 10
  • Agosto
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna afirmó que en Nuevo León “se construye la movilidad que siempre debimos tener”, con obras de gran alcance que transformarán la manera en que las y los ciudadanos se desplazan por el estado.

“En Nuevo León, más de 3 mil personas trabajan para edificar el monorriel más largo de América. No es una tarea sencilla, pero el resultado será un transporte eficiente y digno, como se merece nuestro estado. Les pedimos paciencia: valdrá la pena”, expresó Flores.

Reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a los proyectos estratégicos de la actual administración.

“Mi misión es colaborar con todo el gobierno y hacer equipo: cuando los objetivos son grandes, el trabajo conjunto es la única forma de alcanzarlos. Asegurar que las obras que están transformando a Nuevo León avancen conforme a lo planeado, dentro del presupuesto y en los tiempos establecidos, es una responsabilidad que asumo con total compromiso”, señaló.

El funcionario destacó que la modernización del transporte público con más de 4,000 nuevas unidades, la construcción de dos líneas del Metro con el monorriel más extenso de Latinoamérica, y diversas obras de infraestructura vial e hidráulica, son ejemplo de un trabajo ordenado y con visión estratégica.

“En Nuevo León no improvisamos: tenemos prioridades claras, tiempos definidos y un objetivo compartido. Detrás de cada kilómetro de carretera, cada nueva estación del Metro y cada proyecto hidráulico, hay planeación, supervisión y un equipo que trabaja todos los días para que los recursos se utilicen de manera eficiente”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que este es un gobierno de puertas abiertas, que tiende puentes de diálogo con distintos sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil para garantizar que a Nuevo León le vaya bien.

También resaltó la coordinación interinstitucional para garantizar la correcta inversión de recursos y una rendición de cuentas transparente.

“Estamos fortaleciendo la colaboración entre todas las dependencias para que cada peso invertido se traduzca en resultados tangibles para la ciudadanía, con transparencia y bajo los más altos estándares de calidad”, puntualizó el secretario estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_miguel_flores_83ea2c0fcb
Cumple Miguel Flores un mes como Secretario General de Gobierno
saltillo_arboles_caidos_8915767b45
Lluvias y viento derriban árboles y afectan semáforo en Saltillo
Funcionarios_federales_visitaran_Coahuila_para_definir_ubicacion_de_estaciones_del_tren_de_pasajeros_90659596ae
Definirán ubicación de estaciones del tren de pasajeros
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_104d67681d
Mueren bebé y un adulto tras accidente vial en Tamaulipas
aicm_reanudan_operaciones_9cc3d947f7
AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta
rusia_acusa_a_ucrania_5c0de8205a
Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
lluvia_archivo_33df2597ac
Alerta Conagua por tormentas en Nuevo León durante la tarde
publicidad
×