Se enfoca Miguel Flores en proyectos estratégicos en NL

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna afirmó que en Nuevo León “se construye la movilidad que siempre debimos tener”, con obras de gran alcance que transformarán la manera en que las y los ciudadanos se desplazan por el estado.

“En Nuevo León, más de 3 mil personas trabajan para edificar el monorriel más largo de América. No es una tarea sencilla, pero el resultado será un transporte eficiente y digno, como se merece nuestro estado. Les pedimos paciencia: valdrá la pena”, expresó Flores.

Reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a los proyectos estratégicos de la actual administración.

“Mi misión es colaborar con todo el gobierno y hacer equipo: cuando los objetivos son grandes, el trabajo conjunto es la única forma de alcanzarlos. Asegurar que las obras que están transformando a Nuevo León avancen conforme a lo planeado, dentro del presupuesto y en los tiempos establecidos, es una responsabilidad que asumo con total compromiso”, señaló.

El funcionario destacó que la modernización del transporte público con más de 4,000 nuevas unidades, la construcción de dos líneas del Metro con el monorriel más extenso de Latinoamérica, y diversas obras de infraestructura vial e hidráulica, son ejemplo de un trabajo ordenado y con visión estratégica.

“En Nuevo León no improvisamos: tenemos prioridades claras, tiempos definidos y un objetivo compartido. Detrás de cada kilómetro de carretera, cada nueva estación del Metro y cada proyecto hidráulico, hay planeación, supervisión y un equipo que trabaja todos los días para que los recursos se utilicen de manera eficiente”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que este es un gobierno de puertas abiertas, que tiende puentes de diálogo con distintos sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil para garantizar que a Nuevo León le vaya bien.

También resaltó la coordinación interinstitucional para garantizar la correcta inversión de recursos y una rendición de cuentas transparente.

“Estamos fortaleciendo la colaboración entre todas las dependencias para que cada peso invertido se traduzca en resultados tangibles para la ciudadanía, con transparencia y bajo los más altos estándares de calidad”, puntualizó el secretario estatal.

