Construye Salud Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad

El Gobierno federal inició la construcción de un Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad que concentrará estudios de imagen de última generación para pacientes de los Institutos Nacionales de Salud, informó el secretario de Salud, David Kershenobich, durante la conferencia matutina.

El nuevo complejo estará ubicado en Tlalpan, en un predio contiguo a la Comisión Nacional de Bioética, y busca reducir tiempos de espera, mejorar diagnósticos tempranos y fortalecer la atención de enfermedades de alta complejidad, como el cáncer.

Alta capacidad para estudios especializados

Kershenobich detalló que el centro contará con tres equipos PET-CT, con capacidad para realizar 90 estudios diarios, y cinco equipos de resonancia magnética, que permitirán efectuar hasta 100 estudios al día.

“La mayor parte de los enfermos que requieren alta especialidad necesitan estudios radiológicos avanzados como resonancia magnética o PET”, explicó el funcionario.

El centro operará desde las 7:00 horas hasta las 22:00 horas, lo que permitirá ampliar la cobertura y agilizar las decisiones terapéuticas.

Diseño pensado para reducir esperas

El titular de Salud subrayó que el proyecto fue diseñado para optimizar los tiempos de atención. Tendrá 20 cuartos de preparación, un área central de enfermería, salas de control y espacios de interpretación médica.

“Vamos a tener hasta 20 pacientes en preparación, para que no se pierda tiempo entre un estudio y otro y acelerar la atención”, señaló.

El edificio tendrá una superficie de 3 mil 565 metros cuadrados, será de una sola planta y contará con una fachada de bajo mantenimiento, adecuada para instalaciones de imagenología de alta especialidad.

Diagnóstico a distancia y formación médica

Uno de los elementos clave será la teleconsulta radiológica, que permitirá analizar estudios realizados en otros estados en tiempo real.

“Si un paciente está en Chiapas, su imagen podrá transmitirse aquí para que personal altamente especializado haga el diagnóstico con calidad y seguridad”, afirmó.

Además, el centro funcionará como espacio de formación de recursos humanos en radiología de alta especialidad y contribuirá a desahogar la saturación de los Institutos Nacionales de Salud, al facilitar el traslado de pacientes entre unidades cercanas.

La obra, precisó el secretario, inició formalmente esta semana y forma parte de la estrategia para modernizar la infraestructura médica especializada del país.

Comentarios