'Corcholatas' renunciarían a su cargo público el lunes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las ‘corcholatas’ de Morena podrían renunciar a su cargo público este próximo lunes para iniciar con el proceso de selección del candidato presidencial.

Tras la renuncia del canciller Marcelo Ebrard, López Obrador indicó que el proceso de elección para determinar al candidato presidencial de Morena ya inició.

Explicó que, si el Consejo Nacional de Morena lo aprueba, los aspirantes a la candidatura presidencial tendrán que presentar su renuncia este próximo 12 de junio.

En cuanto a quien reemplazara a Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mandatario federal no dio detalles de momento.

Entre los posibles aspirantes que participarán en este proceso de elección, además de Marcelo Ebrard, se encuentra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Además, el mandatario federal señaló que Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y Manuel Velasco, del Partido Verde también buscan ser candidatos a la presidencia por parte de Morena.

Como lo hizo en días anteriores, reiteró que no habrá ‘dedazo’ ni inclinación por algún aspirante, por lo que consideró que México asistirá a un hecho inédito.

'Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente, él era el que designaba a su sucesor, estamos hablando de siglos, y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición”, refirió.