Cuestiona Sheinbaum que EUA llame terroristas a grupos criminales

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este miércoles su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de clasificar a grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas y aseguró que México mantendrá la cooperación bilateral en materia de seguridad, pero sin permitir actos que vulneren la soberanía nacional.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que el terrorismo tiene una definición específica dentro de la legislación mexicana y afirmó que no corresponde a las actividades que realizan los grupos criminales que operan en el país.

"Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque terrorismo en México es otra cosa", señaló.

"Terrorismo tiene otra definición"

Sheinbaum explicó que el Código Penal establece que los grupos terroristas buscan dañar a la población civil con el propósito de afectar o derribar gobiernos, una condición que, dijo, no corresponde al actuar de los cárteles.

"Es un grupo que utiliza actividades de este tipo, incluso para dañar a la población civil, con un objetivo muy concreto de derribar a los gobiernos o contra un gobierno; así está en el Código Penal el terrorismo", afirmó.

Insistió en que rechazar esa clasificación no significa minimizar la amenaza que representa la delincuencia organizada.

"Nosotros no podemos aceptar que se les llame terroristas a estos grupos porque su objetivo es otro; eso no quiere decir que no sean grupos delictivos, que haya que trabajar para pacificar a México y detener a lo que llamamos generadores de violencia", agregó.

Recuerda reforma contra el injerencismo

Recordó que tras la decisión estadounidense de catalogar a diversos cárteles como organizaciones terroristas, su gobierno impulsó cambios constitucionales para fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

Según explicó, el objetivo fue evitar que esa clasificación pudiera ser utilizada como argumento para una intervención extranjera en territorio mexicano.

"Cuando nos nombran terroristas, nosotros hacemos un cambio en la Constitución, mucho más fuerte que la Ley de Seguridad Nacional", dijo.

Añadió que la reforma establece límites claros para la actuación de agentes extranjeros en México.

"Si agentes extranjeros vienen a México, para que no se use el tema del terrorismo para una injerencia, vamos a poner los límites en nuestra Constitución y en nuestras leyes", sostuvo.

Afirmó que desde el inicio de la administración de Donald Trump se buscó construir mecanismos de coordinación para enfrentar problemas comunes como el narcotráfico y la migración irregular.

Recordó que el gobierno estadounidense planteó inicialmente una mayor participación en operativos dentro del país, propuesta que fue rechazada por México.

"Ellos tenían la intención de participar en operativos en nuestro país. Nosotros siempre dijimos: denos la información, colaboramos de distinta forma, pero en los operativos participan las instituciones mexicanas", señaló.

Además, enfatizó que permitir la participación directa de autoridades extranjeras violaría la soberanía nacional.

"No pueden participar instituciones extranjeras ni personas extranjeras porque eso violaría nuestra soberanía", afirmó.

Destaca coordinación en seguridad

La jefa del Ejecutivo aseguró que, tras varios meses de negociaciones, ambos gobiernos alcanzaron un entendimiento para trabajar de manera conjunta contra la delincuencia organizada.

Indicó que la colaboración ha sido reconocida incluso por funcionarios estadounidenses.

"Tanto el secretario de Estado como la vocera de la Casa Blanca dijeron que estamos colaborando muy bien con México, de manera histórica, nunca antes vista", afirmó.

También recordó que su administración ha reforzado el combate a la delincuencia mediante acciones de seguridad y programas sociales.

Destacó que los homicidios han disminuido alrededor de 40% durante su gobierno y señaló que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro forman parte de la estrategia para atender las causas de la violencia.

Migración cae 97.5%

En materia migratoria, la titular del Poder Ejecutivo federal destacó los resultados de la coordinación con Estados Unidos y aseguró que los encuentros de migrantes en la frontera norte registran una reducción de 97.5%, de acuerdo con datos de autoridades estadounidenses.

Explicó que México ha privilegiado mecanismos humanitarios para atender los flujos migratorios, ofreciendo alternativas de empleo, regularización o retorno voluntario a los países de origen.

"Nosotros no usamos la fuerza, sino que buscamos mecanismos para que se queden en México con algún tipo de empleo o puedan regresar a su país", señaló.

Atribuyó parte de la disminución migratoria al crecimiento económico y a las oportunidades laborales que existen actualmente en el país.

"Mientras mejor esté el acceso al empleo en México, la gente no se va. En general no se va por gusto, se va por necesidad", concluyó.

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