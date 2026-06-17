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Finanzas

Trump ve posible renovar el T-MEC, pero lo cuestiona

Donald Trump afirmó que podría renovar el T-MEC, aunque aseguró que Estados Unidos estaría mejor sin un acuerdo comercial con México y Canadá

  • 17
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existe la posibilidad de renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque reiteró que, en su opinión, su país obtendría mayores beneficios si el acuerdo comercial dejara de existir.

Durante declaraciones realizadas al término de su participación en la cumbre del G7 en Francia, el mandatario estadounidense señaló que está dispuesto a firmar la renovación del tratado, pero insistió en que preferiría no contar con un acuerdo comercial con sus socios norteamericanos.

"Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo", expresó.

Recuerda cambios realizados al antiguo TLCAN

Trump afirmó que durante su primer mandato impulsó la renegociación del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que volvió a calificar como "el peor acuerdo comercial jamás hecho".

También te puede interersar: Presidente de EUA pone en duda la continuidad del T-MEC

Explicó que uno de los principales cambios incorporados al T-MEC fue la cláusula de revisión cada seis años, mecanismo que, dijo, no existía en el acuerdo anterior y que permite evaluar su continuidad.

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Según el mandatario, México y Canadá aceptaron esa condición bajo la expectativa de que él ya no estaría en la Casa Blanca cuando llegara el momento de revisar el tratado.

"Ellos esperaban que yo no estuviera aquí", comentó.

Admite que las negociaciones podrían no prosperar

Trump también reconoció que no existe garantía de que el proceso de revisión concluya con éxito y advirtió que las negociaciones podrían no derivar en un nuevo entendimiento entre los tres países.

"Tal vez no podamos llegar a un acuerdo", afirmó.

El actual T-MEC entró en vigor en julio de 2020, sustituyendo al TLCAN tras una renegociación impulsada durante la primera administración de Trump.

También te puede interesar: Ven posible acuerdo bilateral en revisión del T-MEC

Con el inicio formal del proceso de revisión, los tres países deberán definir si extienden la vigencia del acuerdo. En caso de alcanzar un consenso antes del 1 de julio, el tratado continuará automáticamente por otros 16 años.

De no lograrlo, se abrirá un periodo de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

Mientras México y Canadá han manifestado públicamente su intención de mantener vigente el tratado, Estados Unidos ha planteado la posibilidad de introducir cambios en sectores como la industria automotriz y el acceso al mercado canadiense de productos lácteos.


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