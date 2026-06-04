Decidirá cada estado si suspenden clases por Mundial 2026

A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no habrá una suspensión general de clases ni un decreto federal para declarar días no laborables durante el arranque del torneo o los partidos que se disputen en México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que las decisiones relacionadas con posibles suspensiones escolares o esquemas de trabajo a distancia quedarán en manos de los gobiernos estatales y de las propias empresas, particularmente en las entidades que albergarán encuentros mundialistas.

Sheinbaum indicó que existe una orientación para facilitar la movilidad y el desarrollo de las actividades relacionadas con la justa deportiva, especialmente en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, las tres entidades que serán sede de partidos del Mundial.

Sin embargo, subrayó que no se contempla una medida nacional.

“La orientación es que pueda haber facilidades durante la inauguración y los partidos que se jueguen en México, pero las decisiones dependerán de cada entidad federativa”, explicó.

Señaló que los gobiernos locales tendrán la facultad de determinar si suspenden actividades escolares o implementan ajustes en horarios para facilitar la participación ciudadana en los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Analizan facilidades para trabajadores

La jefa del Ejecutivo reveló que el Gobierno de la Ciudad de México ya sostuvo acercamientos con la Secretaría del Trabajo para analizar mecanismos que permitan otorgar facilidades a trabajadores del sector público durante la inauguración del torneo.

No obstante, aclaró que en el caso de las empresas privadas cualquier decisión deberá surgir de acuerdos internos y no de una disposición federal.

“En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las propias empresas, porque si se declara un día no laborable entra la Ley Federal del Trabajo y tiene que darse horas extras. Si se trabaja, entonces es una condición distinta”, explicó.

Dejó claro que el gobierno federal no contempla emitir un decreto que convierta la fecha inaugural o los días de partido en jornadas de descanso obligatorio.

Home office dependerá de empresas y gobiernos locales

Respecto a la posibilidad de implementar trabajo remoto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Sheinbaum señaló que el objetivo es generar recomendaciones y condiciones favorables para el desarrollo del torneo, pero sin imponer medidas generales.

La intención, dijo, es que autoridades estatales, dependencias gubernamentales y empresas privadas evalúen alternativas que permitan reducir complicaciones de movilidad y facilitar la asistencia a los eventos deportivos.

“Lo que buscamos es que existan facilidades y condiciones adecuadas para el desarrollo del Mundial, pero no una medida obligatoria para todo el país”, puntualizó.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

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