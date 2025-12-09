Podcast
Tamaulipas

Avanza proyecto de reubicación del penal en Ciudad Victoria

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la reubicación del Penal de Victoria (Tamatán) avanza y se decidirá en 2026

  • 09
  • Diciembre
    2025

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la reubicación del Penal de Victoria (Tamatán) avanza y se decidirá en 2026. 

El proyecto contempla la construcción de un nuevo centro penitenciario estatal con capacidad para 1 mil internos y una inversión  estimada de 3 mil millones de pesos.

“Todavía sigue vivo el proyecto que tenemos, estamos trabajando en eso, el gobernador Américo Villarreal es un buen gestor”, dijo Cepeda Anaya. 

Aclaró que sería un penal estatal, sin embargo, si hay una parte federal, que se prevé serían mujeres, el funcionario estimó que la inversión estimada serían 4 mil 300 millones de pesos. 

Detalles del Proyecto

  • Capacidad: 1,000 internos
  • Costo: 3,000 millones de pesos (podría alcanzar 4,200-4,300 millones con aportación federal y área para mujeres)
  • Ubicación: Edificio inconcluso en la carretera a El Mante, iniciado en el sexenio de Eugenio Hernández Flores

Avances y Próximos Pasos

  • El análisis técnico y financiero del proyecto continúa en marcha
  • Se decidirá en 2026 si se concreta o no la reubicación

El gobierno de Tamaulipas sigue trabajando en el proyecto y se espera una definición final en 2026.


