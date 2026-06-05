Declaran días inhábiles en juzgados de sedes mundialistas

El Órgano de Administración Judicial informó que diversos órganos jurisdiccionales federales suspenderán actividades en determinadas fechas de junio de 2026 en los circuitos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, por lo que esos días serán considerados inhábiles y las labores se realizarán a distancia.

La medida fue dada a conocer mediante la Circular 7/2026, emitida por la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Órgano de Administración Judicial, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el documento, durante las fechas señaladas no correrán los términos legales conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

¿Qué días serán inhábiles en cada circuito?

La circular establece que en el Primer Circuito, correspondiente a Ciudad de México, los días inhábiles serán el 11, 17, 24 y 30 de junio de 2026.

En el Tercer Circuito, con sede en Jalisco, la suspensión aplicará los días 11, 18, 23 y 26 de junio de 2026.

Por su parte, en el Cuarto Circuito, correspondiente a Nuevo León, los días declarados inhábiles serán el 24 y 29 de junio de 2026.

Casos urgentes seguirán atendiéndose

El documento precisa que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Apelación que se encuentren de turno conforme al Sistema de Turno de Guardias de los Órganos Jurisdiccionales continuarán operando de manera presencial.

La atención presencial se mantendrá únicamente para los asuntos considerados urgentes, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales de impartición de justicia.

La circular fue firmada el 3 de junio de 2026 por César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del Pleno del Órgano de Administración Judicial.

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