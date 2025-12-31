Declaran '2026, Año de Margarita Maza', esposa de Benito Juárez

El Diario Oficial de la Federación declaró el próximo año como "2026, Año de Margarita Maza Parada", quien fue esposa del expresidente Benito Juárez.

De acuerdo con el decreto emitido el pasado 29 de diciembre, el Congreso de la Unión aseguró que se invita a las entidades federativas, municipios y demarcaciones del territorio nacional a inscribir la leyenda en toda la documentación oficial.

De acuerdo con el transitorio, dicha requisición entrará en vigor el primero de enero para concluir el 31 de diciembre.

Margarita Maza de Juárez

Margarita Eustaquia Maza Parada, fue la exprimera dama de México durante la administración 1858-1871 de Benito Juárez, "Benemérito de las Américas". Nació el 29 de marzo de 1826 en Oaxaca. Caracterizada por su fortaleza, inteligencia y compromiso con el país.

De acuerdo con la historia, contrajo nupcias el 31 de octubre de 1843, en la iglesia de San Felipe Neri, cuando Juárez tenía 37 y ella 17. Diversos medios, aseguran Margarita Maza dio a luz a 12 hijos, de los cuales, cinco de ellos murieron.

La participación de Margarita y las mujeres en los actos públicos de apoyo, otorgaron un valor especial a la causa nacional.

Con el Segundo Imperio de Maximiliano para evitar la persecución de los enemigos del presidente Juárez, tuvo que huir con sus hijos a Estados Unidos.

Ahí fungió como enlace con políticos que respaldaban la lucha juarista en contra de los invasores franceses y los conservadores. Sin embargo, fue en 1968 cuando una enfermedad que se consideraba cáncer.

Maza Parada fue vencida el 2 de enero de 1871, por lo que fue honrada por todos los sectores políticos, y sociales y el ejército, a excepción de la iglesia, le rindieron homenaje y la reconocieron como mujer eminente. Los restos de la exprimera dama se encuentran reposando en el Panteón de San Fernando, perteneciente al Centro Histórico de la Ciudad de México junto a su esposo e hijos.

Comentarios