Diputados declaran constitucional reforma a jornada laboral

La Cámara de Diputados declaró este martes constitucional la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Durante la segunda sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán emitió la declaratoria constitucional correspondiente.

"En materia de reducción de la jornada laboral, da fe de la recepción y cómputo de 22 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los Estados Unidos Mexicanos".

Frente al pleno, López Rabadán detalló que se obtuvieron 22 votos aprobatorios a la modificación del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual ya fue aprobada en la mayoría de las entidades:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Ciudad de México Colima Guanajuato Hidalgo Michoacán México Morelos Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Ante esto se declararon reformadas las fracciones 4 y 11 de la sección A del artículo 123, por lo que se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Cabe señalar que el calendario aprobado contempla jornadas de 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas a partir de 2030.

El año 2026 funcionará como etapa de transición para que empresas adapten contratos, turnos y esquemas de pago.

La modificación implicará ajustes a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, sin reducción salarial ni pérdida de prestaciones.

¿Qué dice la Constitución Mexicana sobre la jornada laboral?

De acuerdo con la Carta Magna, la sección I y II del artículo menciona que la jornada era de 48 horas.

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán

la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley [...] I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años"

Comentarios