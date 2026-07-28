Declaran polo industrial para aprovechar sargazo en Quintana Roo

El Gobierno federal creó un polo de economía circular en Puerto Morelos para atraer inversión y transformar sargazo, plásticos y escombros en nuevos insumos

El gobierno federal declaró oficialmente un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecobi) en Puerto Morelos, Quintana Roo, con el objetivo de atraer inversiones y desarrollar una industria dedicada al aprovechamiento de sargazo, plásticos y residuos de la construcción. La declaratoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor hoy y forma parte de la estrategia del Plan México para impulsar proyectos productivos con criterios de sustentabilidad.

El nuevo polo se ubicará en una zona estratégica del corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen y contará con conexión carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria para facilitar la instalación de empresas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el proyecto ocupará 39.9 hectáreas dentro de un predio de 100 hectáreas propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo y dispondrá de infraestructura logística para el traslado de personas, insumos y materiales.

Las empresas que se establezcan en el Podecobi podrán acceder a incentivos fiscales, entre ellos la deducción del 100% en inversiones de activos fijos, beneficios por capacitación y facilidades administrativas para desarrollar proyectos de reciclaje y producción sustentable. Con ello, el Gobierno busca convertir residuos como el sargazo, los plásticos y los escombros de la construcción en materias primas para nuevas cadenas productivas.

La Semarnat indicó que el proyecto cumplió con el proceso de consulta a comunidades indígenas y afromexicanas.

Precisó que la Asamblea General Extraordinaria del Ejido Puerto Morelos otorgó su anuencia para la instalación del polo, mientras que la Comunidad Indígena de Central Vallarta, del pueblo maya, manifestó su conformidad al considerar que el desarrollo no afecta sus tierras, organización comunitaria ni derechos colectivos.

En materia ambiental, la dependencia señaló que el predio no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas ni presenta superposición con sitios Ramsar, reservas de la biosfera, corredores biológicos o cuerpos de agua sujetos a protección federal.

No obstante, advirtió que el terreno se ubica sobre el acuífero Península de Yucatán, parcialmente sujeto a decretos de veda, además de presentar susceptibilidad a inundaciones y localizarse a unos 2.4 kilómetros de un acueducto que abastece de agua potable a Puerto Morelos, por lo que el desarrollo deberá cumplir con las medidas ambientales e hídricas correspondientes.

La declaratoria también refiere que la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y de Economía Circular emitió el dictamen de viabilidad del inmueble el pasado 10 de julio, con lo que quedó avalada la instalación del nuevo polo industrial orientado al aprovechamiento de residuos y al fortalecimiento de la economía circular en el sureste del país.