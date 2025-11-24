Cerrar X
Decomisan 30,000 litros de hidrocarburo en un inmueble de Tabasco

En el inmueble ubicado en el municipio de Cárdenas, también se encontraban ocho vehículos, tres tanques y más de 10,700 litros de gas LP

La Fiscalía General de la República aseguró este lunes 30,000 litros de hidrocarburo que se encontraba dentro de un inmueble en el estado de Tabasco.

Elementos de seguridad y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo un cateo en las inmediaciones del municipio de Cárdenas, donde también decomisaron 10,760 litros de gas LP, ocho vehículos, tres tanques, una motobomba, seis rollos de maneguera.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad de Pemex y Policía Municipal brindaron seguridad perimetral, mientras que Protección Civil descartaba los factores de riesgo.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para ser integrado a la carpeta de investigación para quien resulte responsable.


