Decomisan más de 50,000 litros de huachicol en Veracruz

La Fiscalía General de la República decomisó más de 50,000 litros de hidrocarburo y ocho vehículos en cateos simultáneos desplegados en Veracruz.

Primer cateo: Aseguran 50,000 litros de huachicol

Autoridades federales y estatales acudieron hasta un inmueble del municipio de Isla, donde aseguraron 50,000 litros de hidrocarburo denominado huachicol distribuidos en cuatro unidades semirremolques.

Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones de la carretera La Tinaja- Acayucan, a la altura del kilómetro 118-225. Elementos de investigación abrieron una carpeta para llevar a cabo las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Aseguran más de 90 litros y bidones con hidrocarburo

Elementos federales aseguraron un total de 90 litros de hidrocarburo, así como cinco bidones de plástico dentro de un inmueble del municipio de Pánuco.

En dichos despliegues participó personal de la Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina Armada de México, así como Policía Estatal y elementos de Seguridad Física de Pemex.

Por estos delitos, se abrió otra carpeta de investigación contra quien resulte o resulten responsables del delito estipulado por de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

