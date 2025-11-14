Cerrar X
Decomisan casi 200 kilos de metanfetamina en Sonora

Ejército y Guardia Nacional aseguraron casi 200 kg de metanfetamina en Etchojoa, Sonora, donde también detuvieron a un hombre

  • 14
  • Noviembre
    2025

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron 197 kilogramos de metanfetamina y detuvieron a un hombre en un operativo realizado el 13 de noviembre de 2025, en la comunidad de Bacame.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor de una camioneta trató de evadir al personal de seguridad, lo que provocó una persecución que concluyó en la calle 32 del municipio de Etchojoa.

Los elementos federales consiguieron interceptar la unidad tras varios minutos de seguimiento.

Al revisar la camioneta, los agentes detectaron un doble fondo en la cajuela. En ese compartimento localizaron 140 bolsas de plástico y sustancia a granel con características de metanfetamina.

Cabe señalar que el peso total del aseguramiento fue de 197 kilogramos.

Además, las fuerzas federales hallaron 17 cartuchos y un cargador para arma larga.

El detenido, junto con la camioneta y el cargamento, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Navojoa, donde se integra la carpeta de investigación correspondiente.

La autoridad federal determinará la situación jurídica del implicado y continuará las indagatorias para establecer el origen y destino del cargamento.

Parte de la “Operación Frontera Norte”

Por otra parte, el aseguramiento se suma a los resultados de la Operación Frontera Norte, acuerdo entre México y Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas y evitar la imposición de aranceles.


