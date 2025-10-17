Defiende Sheinbaum alza del IEPS a refrescos; busca salud pública

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum enfatizó que el incremento al IEPS de refrescos y bebidas azucaradas tiene fines de salud pública, no recaudatorios.

“El objetivo no es recaudar dinero, sino que se consuma menos. El nivel de diabetes, hipertensión y obesidad en niños y niñas en México ha aumentado”, señaló la mandataria.

Sheinbaum explicó que los datos sobre el impacto del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas provienen del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, implementado en escuelas primarias, donde se monitorea la talla, peso y condición física de los menores.

La mandataria detalló que el aumento del impuesto busca modificar los hábitos de compra de las familias mexicanas.

“Si se destina $100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, vas a comprar menos refresco”, afirmó, y añadió que se lanzará una campaña de información nacional sobre los riesgos del consumo elevado de azúcar y comida chatarra.

Además, destacó que algunas refresqueras ya aceptaron reformular sus productos para reducir el contenido calórico y adaptarse a la menor demanda.

“Si este aumento logra que las refresqueras reduzcan hasta 30% la fórmula de Coca Cola o de otras bebidas azucaradas, es doblemente bueno”, subrayó.

Cabe señalar que a partir de 2026, las bebidas azucaradas tendrán un IEPS de $3,08 pesos por litro, mientras que las versiones sin azúcar o bajas en calorías estarán gravadas con $1,50 pesos por litro.

Comentarios