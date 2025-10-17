Cerrar X
refrescos_sheinbaum_2a813508b1
Nacional

Defiende Sheinbaum alza del IEPS a refrescos; busca salud pública

Claudia Sheinbaum aclaró que el aumento al impuesto a bebidas azucaradas no busca recaudar, sino reducir el consumo y combatir la obesidad infantil, y diabetes

  • 17
  • Octubre
    2025

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum enfatizó que el incremento al IEPS de refrescos y bebidas azucaradas tiene fines de salud pública, no recaudatorios.

“El objetivo no es recaudar dinero, sino que se consuma menos. El nivel de diabetes, hipertensión y obesidad en niños y niñas en México ha aumentado”, señaló la mandataria.

Sheinbaum explicó que los datos sobre el impacto del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas provienen del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, implementado en escuelas primarias, donde se monitorea la talla, peso y condición física de los menores.

La mandataria detalló que el aumento del impuesto busca modificar los hábitos de compra de las familias mexicanas.

“Si se destina $100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, vas a comprar menos refresco”, afirmó, y añadió que se lanzará una campaña de información nacional sobre los riesgos del consumo elevado de azúcar y comida chatarra.

Además, destacó que algunas refresqueras ya aceptaron reformular sus productos para reducir el contenido calórico y adaptarse a la menor demanda.

“Si este aumento logra que las refresqueras reduzcan hasta 30% la fórmula de Coca Cola o de otras bebidas azucaradas, es doblemente bueno”, subrayó.

Cabe señalar que a partir de 2026, las bebidas azucaradas tendrán un IEPS de $3,08 pesos por litro, mientras que las versiones sin azúcar o bajas en calorías estarán gravadas con $1,50 pesos por litro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T090046_042_daab9ade7a
Confirman primer deceso por sarampión en Durango
obesidad_49e521066e
Obesidad, la otra gran crisis alimentaria que enfrenta México
israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×