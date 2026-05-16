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Sheinbaum defiende en Yucatán la transformación de México

Claudia Sheinbaum aseguró que ningún gobierno extranjero frenará la transformación del país y reafirmó que el cambio pertenece al pueblo de México

  • 16
  • Mayo
    2026

Durante la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la Transformación pertenece al pueblo de México y advirtió que ningún gobierno extranjero ni actores ligados a la corrupción del pasado podrán arrebatársela.

Ante simpatizantes y autoridades locales, la mandataria enfatizó que su administración gobierna con respaldo popular y reiteró su compromiso de no traicionar a la ciudadanía.

“Esa es la gran diferencia. No se les olvide nunca, porque los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos, si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado”, subrayó durante su discurso.

Sheinbaum subrayó que los avances logrados por la Cuarta Transformación deben ser defendidos colectivamente, al advertir que los derechos conquistados podrían perderse si la población no reconoce su importancia.

Afirmó que su gobierno responde a principios de honestidad, rechazo a la corrupción y cumplimiento con la población, al insistir en que ninguna persona deshonesta puede escudarse en el movimiento transformador.

“¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué antes no se podía? Por una sencilla razón: no somos corruptos, nosotros no robamos el dinero del pueblo", aseveró desde la tribuna donde le habló a los jóvenes universitarios que serían la primera generación de esta universidad.

Educación, salud y bienestar como pilares del proyecto

La presidenta destacó que la esencia de su administración radica en consolidar gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, respaldando esta visión con cifras y compromisos en materia social.

Entre los principales logros y metas mencionó el incremento real de 154 por ciento al salario mínimo, la creación de 9 mil nuevas camas hospitalarias, 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior, 300 mil en Educación Superior y la construcción de 1.8 millones de viviendas.

Sheinbaum también defendió la continuidad de los Programas y Becas para el Bienestar como instrumentos clave para fortalecer derechos sociales y reducir desigualdades, particularmente entre jóvenes y sectores vulnerables.

La inauguración de la nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín fue presentada como parte de la estrategia federal para ampliar el acceso a la educación superior pública, especialmente en regiones con creciente demanda académica.

 


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