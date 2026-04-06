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Alista Sheinbaum reunión con grupo científico tras derrame

Claudia Sheinbaum anunció reunión clave para analizar el derrame en el Golfo de México, mientras defiende acciones de limpieza y reporta afluencia turística

  • 06
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el martes 7 de abril sostendrá una reunión con un grupo interdisciplinario para analizar a fondo el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo será contar con un diagnóstico completo sobre lo ocurrido.

“Mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario… para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano”, señaló.

Coordinación institucional para atender la emergencia

Sheinbaum destacó que desde el primer momento se desplegó un operativo coordinado entre diversas dependencias federales, incluyendo a Secretaría de Marina, Semarnat y Pemex.

“Desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza… incluida Pemex, que estuvo en todo este trabajo”, afirmó.

Además, adelantó que se busca crear un observatorio permanente para el monitoreo del Golfo de México, con participación de universidades e institutos de investigación del país.

Te puede interesar: Limpian 32 playas afectadas por hidrocarburos en Golfo de México

En respuesta a versiones sobre una supuesta baja afluencia turística en Veracruz, Sheinbaum presentó imágenes para desmentir estos señalamientos y aseguró que las playas se mantuvieron en condiciones óptimas.

“Si hubiera estado en otras condiciones el mar, no habría habido la cantidad de turistas que vimos”, sostuvo.

Turismo se mantiene fuerte en Semana Santa

La mandataria adelantó que, de forma preliminar, la ocupación hotelera en el país ronda el 80% durante el periodo vacacional.

Detalló que destinos como Veracruz, Acapulco y el Caribe mexicano registraron una alta afluencia de visitantes, mientras que será la Secretaría de Turismo la encargada de presentar un informe completo en los próximos días.

“Estamos esperando al próximo lunes para que se informe de manera general la ocupación hotelera en Semana Santa y Pascua”, indicó.


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