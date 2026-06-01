Denuncia CNTE represión y mantiene plantón en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió instalar su plantón sobre la calle 20 de Noviembre, en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, luego de una jornada marcada por confrontaciones, denuncias de agresiones y un amplio dispositivo de seguridad que impidió el acceso de los manifestantes a la Plaza de la Constitución.

La movilización partió desde el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el corazón de la capital del país como parte de las acciones emprendidas por el magisterio disidente en el marco de su huelga nacional. Sin embargo, al llegar a los alrededores del Zócalo, los contingentes encontraron un perímetro resguardado con vallas metálicas instaladas en diversos puntos estratégicos.

Docentes denuncian agresiones durante avance hacia el Zócalo

Tras encontrar bloqueado el acceso principal a la Plaza de la Constitución, los manifestantes rodearon la zona por calles como Izazaga y 20 de Noviembre. Fue en este último punto donde integrantes de la vanguardia de la sección de Guerrero intentaron retirar algunas de las estructuras metálicas utilizando tubos y palos.

De acuerdo con dirigentes de la CNTE, durante estos hechos se registraron agresiones que dejaron al menos dos profesores lesionados. Uno de ellos, identificado como Proceso Columbio, sufrió un golpe en la cabeza que le provocó lesiones de consideración cerca de un ojo, por lo que sus compañeros solicitaron atención médica especializada en el hospital Primero de Octubre del Issste.

Además, el docente Octavio Romero Jerónimo presentó una perforación en la mejilla izquierda presuntamente causada por una varilla, según denunció la dirigente de la Sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces.

“Nos reciben con gas y con petardos a todos los compañeros que queremos llegar al zócalo”.

Mientras la dirigencia ofrecía una conferencia de prensa en la zona, también denunciaron la liberación de gases irritantes desde el otro lado de las vallas, donde permanecían elementos de seguridad capitalinos.

CNTE responde con instalación de campamento

Ante el cerco de seguridad implementado en los alrededores del Zócalo, la dirigencia nacional de la CNTE informó que mantendría su presencia en el Centro Histórico mediante la instalación de un campamento sobre la calle 20 de Noviembre.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, calificó la medida como “un cerco al cerco” y llamó a los manifestantes a organizarse para resguardar la movilización y establecer formalmente el plantón.

El líder magisterial reiteró que la principal exigencia del movimiento es la apertura de una mesa de negociación directa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE.

Magisterio exige diálogo directo con la Presidencia

Hernández cuestionó las medidas de seguridad desplegadas por las autoridades y consideró que el reforzamiento de las barreras físicas envía un mensaje contrario a la disposición al diálogo que, aseguró, ha manifestado el Gobierno federal.

Asimismo, planteó que las negociaciones con el magisterio se desarrollen de manera pública y pidió que la titular del Ejecutivo federal explique directamente las razones por las que no se ha concretado la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas de la organización sindical.

La CNTE adelantó que mantendrá las acciones de protesta y la instalación del plantón mientras no exista una respuesta favorable a sus planteamientos y continúe pendiente una reunión directa con la Presidencia de la República.

Segob y SEP reiteran llamado al diálogo con la CNTE

Horas después de los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del Zócalo capitalino, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundieron un comunicado conjunto en el que reiteraron su llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y retomar la mesa de trabajo instalada para atender sus demandas.

Las dependencias federales señalaron que la vía institucional continúa abierta para la construcción de acuerdos y enfatizaron que el diálogo sigue siendo el mecanismo adecuado para avanzar en la atención de los planteamientos del magisterio.

En el posicionamiento, el Gobierno de México también rechazó la participación de personas ajenas al movimiento docente en las movilizaciones, a quienes calificó como provocadores, y subrayó que no forman parte del magisterio que mantiene las protestas en la capital del país.

Asimismo, las autoridades federales aseguraron que se garantiza el derecho a la libre manifestación y expresión de las ideas, al tiempo que hicieron un llamado a respetar la movilidad de la ciudadanía y el funcionamiento de los servicios públicos.

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