Desarticulan banda de robo a transporte en Edomex e Hidalgo

Como parte de las acciones para combatir el robo al autotransporte, autoridades federales desarticularon un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia en el Estado de México e Hidalgo, informó Omar García Harfuch.

Investigación de cinco meses

De acuerdo con el comunicado, la operación fue resultado de una investigación de cinco meses, derivada de denuncias presentadas por empresarios y operadores de tráileres que circulan por carreteras de ambas entidades.

Como parte del combate al robo al autotransporte, tras una investigación de 5 meses derivada de denuncias de empresarios y operadores de tráilers en carreteras, permitió desarticular un grupo dedicado al robo de mercancía con violencia en Edomex e Hidalgo. En operativos… pic.twitter.com/nsZeYc64FU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 14, 2025

Las acciones se llevaron a cabo mediante operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEMDO, la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como resultado, fueron detenidas 12 personas, entre ellas el líder del grupo criminal.

Durante los operativos se aseguraron armas, vehículos, hidrocarburo y mercancía robada, lo que permitió debilitar de manera significativa la estructura operativa de la organización delictiva.

García Harfuch destacó que estas acciones, junto con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional en carreteras federales, contribuyen a la protección de transportistas, empresas y cadenas de suministro en el país.

