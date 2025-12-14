Podcast
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T145256_147_090cb5cc4a
Nacional

Desarticulan banda de robo a transporte en Edomex e Hidalgo

Tras cinco meses de investigación, autoridades federales detuvieron a 12 personas, incluido el líder de una banda dedicada al robo violento de mercancía

  • 14
  • Diciembre
    2025

Como parte de las acciones para combatir el robo al autotransporte, autoridades federales desarticularon un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia en el Estado de México e Hidalgo, informó Omar García Harfuch.

Investigación de cinco meses

De acuerdo con el comunicado, la operación fue resultado de una investigación de cinco meses, derivada de denuncias presentadas por empresarios y operadores de tráileres que circulan por carreteras de ambas entidades.

Las acciones se llevaron a cabo mediante operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEMDO, la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como resultado, fueron detenidas 12 personas, entre ellas el líder del grupo criminal.

Durante los operativos se aseguraron armas, vehículos, hidrocarburo y mercancía robada, lo que permitió debilitar de manera significativa la estructura operativa de la organización delictiva.

García Harfuch destacó que estas acciones, junto con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional en carreteras federales, contribuyen a la protección de transportistas, empresas y cadenas de suministro en el país.


