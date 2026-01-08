Desarticulan banda dedicada al robo de motocicletas en García

El alcalde de García informó que este miércoles, como resultado de trabajos de inteligencia y operativos realizados dentro de la Estrategia Escudo García, se logró la detención de un grupo delictivo que presuntamente se dedicaba al robo de motocicletas en distintos sectores del municipio.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, a través de la Coordinación de Investigación, llevó a cabo investigaciones estratégicas que derivaron en la desarticulación de varios grupos vinculados con este delito.

Entre los detenidos se encuentra Jesús Gerardo N., alias “Rojo” o “Pecas”, señalado como presunto líder de la llamada banda del Rojo, así como Francisco N., alias “El Javi”; Ismael N.; César N., alias “El Pánico”; y Diego Alejandro N., alias “El Ale” o “El Morro”.

Asimismo, fue identificada la banda conocida como “El Chuma”, integrada por Omar N., presunto líder y operador del grupo, además de Jonathan N. y Jennifer N..

Otro grupo desarticulado fue el denominado “El Radar”, conformado por Alejandro N., alias “Radar”, y Pedro N., alias “Piter”.

Gracias a estos operativos se logró el aseguramiento y recuperación de motocicletas con reporte de robo, las cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes.

Las personas detenidas y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley.

