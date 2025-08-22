Cerrar X
Desarticulan célula del 'CJNG' en tres estados

Fuerzas federales desarticularon una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico y modificación de armas

En un operativo conjunto realizado en tres estados del país, fuerzas federales desarticularon una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico y modificación de armas, logrando la detención de su presunto líder, Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias Cachorro.

La acción incluyó 16 cateos simultáneos: 14 en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el Estado de México, con un saldo de 14 detenidos y el aseguramiento de armamento, municiones, explosivos, equipo táctico y vehículos, informaron el gabinete de seguridad y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con las investigaciones, Díaz Vázquez era identificado como jefe de plaza del CJNG, responsable de la compra, modificación y venta de armas para distintas facciones de la organización.

Según el gabinete de seguridad, el operativo representa un duro golpe a la capacidad de fuego del grupo criminal en la región.

Entre los detenidos se encuentran presuntos operadores financieros, logísticos y especialistas en armería. Destacan Luis Diego Díaz y Adily Paola Cañedo, señalados como responsables de las finanzas; Bernardo Enrique Castañeda, presunto encargado de logística; así como Javier Othón López, alias Jalisquillo, Kevin Darío Marcial y Fernando Israel Aboytes, relacionados con la compraventa de armas.

También fueron capturados Héctor Alejandro Arenas, acusado de modificar piezas de armamento; Salvador López, presunto distribuidor y alterador de armas; y Santiago de Jesús Sandoval, señalado como vendedor minorista en Nayarit.

En los cateos se detuvo además a cuatro personas que, hasta el momento, no han sido confirmadas como integrantes de la célula: Lilia Padilla, Ramón Alonso, Andrea Rosina Cañedo y Rogelio Ambriz.

El aseguramiento incluyó cuatro armas largas, 27 cortas, cuatro granadas, cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, acusados de delincuencia organizada con fines de acopio y tráfico de armas.

En el operativo participaron de manera coordinada la Armada de México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con respaldo de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y apoyo logístico de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.


