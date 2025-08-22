Desarticulan célula del 'CJNG' en tres estados

En un operativo conjunto realizado en tres estados del país, fuerzas federales desarticularon una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico y modificación de armas, logrando la detención de su presunto líder, Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias Cachorro.

La acción incluyó 16 cateos simultáneos: 14 en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el Estado de México, con un saldo de 14 detenidos y el aseguramiento de armamento, municiones, explosivos, equipo táctico y vehículos, informaron el gabinete de seguridad y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con las investigaciones, Díaz Vázquez era identificado como jefe de plaza del CJNG, responsable de la compra, modificación y venta de armas para distintas facciones de la organización.

Según el gabinete de seguridad, el operativo representa un duro golpe a la capacidad de fuego del grupo criminal en la región.

Entre los detenidos se encuentran presuntos operadores financieros, logísticos y especialistas en armería. Destacan Luis Diego Díaz y Adily Paola Cañedo, señalados como responsables de las finanzas; Bernardo Enrique Castañeda, presunto encargado de logística; así como Javier Othón López, alias Jalisquillo, Kevin Darío Marcial y Fernando Israel Aboytes, relacionados con la compraventa de armas.

También fueron capturados Héctor Alejandro Arenas, acusado de modificar piezas de armamento; Salvador López, presunto distribuidor y alterador de armas; y Santiago de Jesús Sandoval, señalado como vendedor minorista en Nayarit.

En los cateos se detuvo además a cuatro personas que, hasta el momento, no han sido confirmadas como integrantes de la célula: Lilia Padilla, Ramón Alonso, Andrea Rosina Cañedo y Rogelio Ambriz.

El aseguramiento incluyó cuatro armas largas, 27 cortas, cuatro granadas, cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, acusados de delincuencia organizada con fines de acopio y tráfico de armas.

En el operativo participaron de manera coordinada la Armada de México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con respaldo de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y apoyo logístico de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

