Descarta México brote de Cyclospora; hay solo tres casos: Salud

De los pacientes con información disponible, 141 fueron hospitalizados, equivalentes a 9% del total, pero no se han reportado fallecimientos

México no enfrenta un brote de Cyclospora, aseguró el secretario de Salud federal, David Kershenobich, luego de que autoridades estadounidenses investigaran lechuga iceberg procedente de Guanajuato por su posible relación con un fuerte incremento de infecciones gastrointestinales.

El funcionario informó que en territorio mexicano únicamente se han confirmado tres casos, una cifra que, señaló, se encuentra dentro del comportamiento epidemiológico habitual de la enfermedad.

“Los pacientes están en condiciones adecuadas y se recuperan”, explicó Kershenobich durante la Mañanera del Pueblo.

Aunque la infección puede provocar episodios severos de diarrea, precisó que generalmente responde al tratamiento con trimetoprima y sulfametoxazol, combinación conocida comercialmente como Bactrim.

Investigación sigue abierta

La alerta se originó en Estados Unidos, donde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades —CDC, por sus siglas en inglés— contabilizan 1,645 casos confirmados desde el 1 de mayo, distribuidos en 34 estados.

De los pacientes con información disponible, 141 fueron hospitalizados, equivalentes a 9% del total, pero no se han reportado fallecimientos. Para la misma fecha de 2025, Estados Unidos acumulaba solamente 249 casos, por lo que el crecimiento de 2026 encendió las alertas sanitarias. CDC

Una parte importante de los contagios fue relacionada con personas que consumieron alimentos en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Entre los pacientes entrevistados, 90% declaró haber comido lechuga iceberg.

La investigación de trazabilidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos —FDA— convergió en Taylor Farms de México, empresa ubicada en Guanajuato que suministró lechuga rallada a establecimientos donde comieron personas que después enfermaron.

Corrigen resultado positivo

La controversia aumentó cuando la FDA informó inicialmente que una muestra de lechuga mexicana había dado positivo al parásito. Sin embargo, tras revisar nuevamente los análisis, sus especialistas concluyeron que el resultado no correspondía a una detección real y lo reclasificaron como un falso positivo.

Hasta el 19 de julio, la agencia estadounidense reconocía que ninguna muestra de producto había resultado positiva de manera confirmada.

A pesar de ello, aclaró que el error de laboratorio no invalida la evidencia epidemiológica ni la trazabilidad que apuntan hacia la lechuga suministrada desde el centro de México.

México inspecciona cultivos

Kershenobich sostuvo que hasta ahora no existe evidencia que permita responsabilizar al producto mexicano, pero aseguró que las autoridades mantienen una postura preventiva.

Personal de la Secretaría de Salud, Cofepris y Senasica se trasladó a Guanajuato para tomar muestras, inspeccionar instalaciones y revisar la trazabilidad de la producción. Los trabajos se realizan en coordinación con autoridades estadounidenses.

La diferencia entre las conclusiones refleja el punto en el que se encuentra la investigación: México subraya que no existe una prueba de laboratorio positiva, mientras la FDA sostiene que los datos de consumo y distribución continúan señalando al proveedor guanajuatense. Por ahora, ninguna de las dos líneas puede considerarse definitiva.

¿Qué es la Cyclospora?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que infecta el intestino delgado y causa una enfermedad denominada ciclosporiasis. Se transmite principalmente al consumir agua o alimentos contaminados.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo puede variar entre dos días y más de dos semanas.

La manifestación principal es la diarrea acuosa, frecuente y, en algunos pacientes, intensa.

También puede causar pérdida de apetito y peso, cólicos, inflamación abdominal, náuseas, fatiga, vómito y fiebre ligera. Sin tratamiento, los síntomas pueden desaparecer y regresar durante varias semanas.