Descarta Salud casos de ébola en México y refuerza vigilancia

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó este martes que México no registra casos de ébola, aunque el Gobierno federal decidió reforzar las medidas sanitarias y epidemiológicas ante el brote detectado en África y el contexto de la Copa del Mundo de 2026.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que el riesgo de propagación en el país se mantiene “muy bajo”, pero advirtió que las autoridades se preparan para cualquier eventualidad.

“Es muy importante empezar señalando que en México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó.

Kershenobich explicó que los casos se concentran principalmente en República Democrática del Congo y Uganda, mientras Sudán del Sur permanece bajo vigilancia epidemiológica por formar parte de la misma región.

El titular de Salud recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió recientemente que el brote “puede empeorar antes de mejorar”, aunque aclaró que la situación continúa focalizada en esos países africanos.

“El hecho importante para nosotros es que México mantendrá una vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y de la Secretaría de Salud”, señaló.

México recomienda reprogramar viajes

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno federal recomendó a las personas que hayan estado en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días posponer sus viajes hacia México.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior”, indicó el funcionario.

El periodo de 21 días corresponde al tiempo máximo de incubación del virus.

Habrá filtros sanitarios en aeropuertos

La Secretaría de Salud anunció además la instalación de filtros sanitarios en aeropuertos internacionales del país, donde se revisarán itinerarios, antecedentes de viaje y posibles factores de riesgo entre pasajeros internacionales.

Kershenobich explicó que los controles incluirán verificación documental y coordinación con aerolíneas y autoridades sanitarias extranjeras.

“Vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros”, detalló.

Las autoridades también elaboran listas específicas de factores de riesgo y posibles contactos con personas infectadas.

Ébola no se transmite por vía aérea

El secretario de Salud aclaró que el virus del ébola no se contagia de la misma manera que el COVID-19, ya que su transmisión ocurre por contacto con fluidos y secreciones corporales de personas infectadas.

“Es muy importante recordar que el virus del ébola no se transmite igual que el COVID por vía respiratoria, sino que se transmite con secreciones y fluidos”, explicó.

Entre los síntomas de alerta mencionó fiebre alta, dolor muscular, diarrea, dolor abdominal intenso y sangrado inexplicable, característica principal de las fiebres hemorrágicas.

Kershenobich reconoció que la organización de la Copa del Mundo de 2026 obliga al país a fortalecer sus medidas sanitarias en coordinación con Estados Unidos y Canadá.

“México como país anfitrión de la Copa del Mundo del 2026 está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible”, sostuvo.

El funcionario indicó que ya existen protocolos específicos de vigilancia epidemiológica para atender cualquier posible riesgo durante el torneo internacional.

“Estamos preparados ante cualquier eventualidad. Es mejor prevenir, pero tener todas las capacidades en caso de que se presentara algún caso”, concluyó.

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