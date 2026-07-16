OMS descarta que brote de ébola en Congo esté fuera de control

La Organización Mundial de la Salud aseguró que el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo no está fuera de control

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) continúa bajo seguimiento y no se encuentra fuera de control, pese a las complicaciones que enfrenta la respuesta sanitaria en una de las zonas más afectadas por la violencia y el desplazamiento de población.

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el director de Emergencias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, explicó que la situación es compleja, pero aseguró que los equipos médicos mantienen una respuesta activa para contener la propagación de la enfermedad.

“Nos enfrentamos a una situación muy complicada, pero no he visto un brote fuera de control”, señaló el funcionario tras regresar de una visita de trabajo a Ituri, región donde se concentra el mayor número de casos.

La OMS advirtió que el combate contra el ébola no tendrá resultados inmediatos y que será necesario mantener esfuerzos constantes durante los próximos meses.

Ihekweazu comparó la respuesta con una maratón y no con una carrera de corta distancia, al destacar que la contención del virus requerirá recursos, coordinación y vigilancia permanente para evitar nuevos contagios.

Las autoridades sanitarias estiman que cada día se registran alrededor de 50 nuevos casos sospechosos, aunque entre 30 y 40 personas podrían haber permanecido enfermas durante semanas sin acudir a centros de salud, siendo identificadas únicamente después de su fallecimiento mediante muestras tomadas antes de los entierros.

Uno de los principales obstáculos para contener el brote es el contexto de inseguridad que enfrenta la región de Ituri.

La OMS explicó que el conflicto armado entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes complica el acceso de brigadas médicas a diversas comunidades, limita el seguimiento de contactos de personas infectadas y dificulta las labores de vigilancia epidemiológica.

Además, la violencia reciente provocó el desplazamiento de más de 100 mil personas, cifra que se suma a cerca de un millón de desplazados que ya se encontraban en la región antes del actual repunte de la enfermedad.

Amplían capacidad hospitalaria

Ante el avance del brote, la OMS y organizaciones aliadas han fortalecido la infraestructura de atención médica.

Actualmente se dispone de más de 800 camas para pacientes con ébola, una medida que busca incrementar las posibilidades de supervivencia de las personas infectadas mediante una atención temprana y especializada.

Los equipos sanitarios también han reforzado los protocolos de prevención y control dentro de hospitales y centros de salud, además de distribuir equipo de protección para reducir el riesgo de contagio entre trabajadores médicos.

La OMS informó que mantiene operaciones diarias en coordinación con el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo para monitorear la evolución del brote y responder de forma rápida a nuevos casos.