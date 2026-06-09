Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_el_jardinero_1bfde35eee
Nacional

Desechan amparo de El Jardinero contra posible extradición a EUA

Un juez federal rechazó el amparo promovido por “El Jardinero”, líder del CJNG, al considerar que aún no existe una resolución de extradición

  • 09
  • Junio
    2026

Un juez federal con sede en el Estado de México desechó este martes el amparo promovido por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que buscaba impedir una eventual entrega acelerada a las autoridades de Estados Unidos.

La resolución se produjo luego de que el presunto narcotraficante presentara un recurso legal en el que argumentó que existía el riesgo de una supuesta “expulsión exprés” del país sin respetar los procedimientos judiciales correspondientes.

Mediante una carta presentada ante las autoridades, Flores Silva sostuvo que existía un temor fundado de ser trasladado a territorio estadounidense bajo mecanismos distintos al proceso formal de extradición.

"Ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios", señaló en su escrito.

Juez considera improcedente el recurso

Pese a los argumentos expuestos por la defensa, el juzgador determinó desechar el amparo por considerarlo de “notoria improcedencia”.

Entre los principales razonamientos de la resolución se encuentra que actualmente no existe una decisión definitiva por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a una eventual extradición del presunto líder criminal.

Al no haberse emitido todavía una resolución formal sobre su situación jurídica internacional, el juez concluyó que no existe un acto concreto que pueda ser impugnado mediante juicio de amparo.

Permanece recluido en el penal del Altiplano

Audias Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril y actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertos diversos procedimientos relacionados con las solicitudes de cooperación judicial presentadas por el gobierno estadounidense.

Estados Unidos reforzó las acusaciones en su contra

En mayo pasado, el gobierno de Estados Unidos amplió las acusaciones contra “El Jardinero”, al incorporar nuevos cargos relacionados con el tráfico de metanfetaminas y la conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico.

De ser encontrado culpable por las autoridades estadounidenses, Flores Silva podría enfrentar una condena de cadena perpetua.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

H_Kf_Zm_Sv_Xw_A_Ei_G_Lq_07327c688b
Sheinbaum recibe a Infantino en Palacio Nacional
CNTE_8709e47ae5
Maestros de la CNTE evaluarán oferta del gobierno tras reunión
aicm_cancelados_vuelos_3dbf1d0601
Blindan AICM ante protestas de maestros previo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

H_Kf_Zm_Sv_Xw_A_Ei_G_Lq_07327c688b
Sheinbaum recibe a Infantino en Palacio Nacional
escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
26dc1606_3946_4e1c_9095_9905fb1a9083_351e44a8f3
Refuerzan suministro de agua con nuevo pozo en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
Liga_MX_archivo_6439951f3e
Este es el calendario de Tigres y Rayados del Apertura 2026
publicidad
×