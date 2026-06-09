Desechan amparo de El Jardinero contra posible extradición a EUA

Un juez federal con sede en el Estado de México desechó este martes el amparo promovido por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que buscaba impedir una eventual entrega acelerada a las autoridades de Estados Unidos.

La resolución se produjo luego de que el presunto narcotraficante presentara un recurso legal en el que argumentó que existía el riesgo de una supuesta “expulsión exprés” del país sin respetar los procedimientos judiciales correspondientes.

Mediante una carta presentada ante las autoridades, Flores Silva sostuvo que existía un temor fundado de ser trasladado a territorio estadounidense bajo mecanismos distintos al proceso formal de extradición.

"Ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios", señaló en su escrito.

Juez considera improcedente el recurso

Pese a los argumentos expuestos por la defensa, el juzgador determinó desechar el amparo por considerarlo de “notoria improcedencia”.

Entre los principales razonamientos de la resolución se encuentra que actualmente no existe una decisión definitiva por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a una eventual extradición del presunto líder criminal.

Al no haberse emitido todavía una resolución formal sobre su situación jurídica internacional, el juez concluyó que no existe un acto concreto que pueda ser impugnado mediante juicio de amparo.

Permanece recluido en el penal del Altiplano

Audias Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril y actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertos diversos procedimientos relacionados con las solicitudes de cooperación judicial presentadas por el gobierno estadounidense.

Estados Unidos reforzó las acusaciones en su contra

En mayo pasado, el gobierno de Estados Unidos amplió las acusaciones contra “El Jardinero”, al incorporar nuevos cargos relacionados con el tráfico de metanfetaminas y la conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico.

De ser encontrado culpable por las autoridades estadounidenses, Flores Silva podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

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