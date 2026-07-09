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Desechan parte de demanda de exnovia contra Bad Bunny
El Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimó las reclamaciones relacionadas con la canción "Pa Ti", aunque el litigio por otras grabaciones continúa
Por Emiliano Gutiérrez | 09 Julio 2026
El Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimó parte de la demanda presentada por Carliz De La Cruz Hernández, exnovia de Bad Bunny, quien acusa al cantante de utilizar sin autorización una grabación de su voz en algunas de sus canciones.
De acuerdo con información difundida por TMZ, las reclamaciones relacionadas con el sencillo "Pa Ti", lanzado en 2017, fueron desechadas al considerar que habían prescrito.
La disputa por la frase "Bad Bunny, baby"
En la demanda, Carliz De La Cruz sostuvo que fue ella quien grabó en 2015 la frase "Bad Bunny, baby" utilizando su teléfono celular y que dicha grabación fue utilizada posteriormente por el artista sin contar con su autorización.
La expareja del cantante argumentó que la frase corresponde a su "voz inconfundible" y que fue incorporada de manera indebida en la producción musical.
El caso aún no termina
Según una fuente citada por TMZ, la resolución del máximo tribunal únicamente afecta las reclamaciones relacionadas con "Pa Ti".
La misma fuente indicó que otras acusaciones podrían continuar más allá de la etapa inicial del proceso judicial.
En particular, el litigio sigue vigente respecto a la presunta utilización de esa misma grabación en la canción "Dos Mil 16", asunto que continuará analizándose en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.
Otra demanda contra el cantante
Bad Bunny también enfrenta otro proceso legal presentado este año por Tainaly Serrano Rivera, quien asegura que el artista utilizó grabaciones de su voz sin autorización.
En esa demanda se afirma que sus registros de voz fueron incorporados en las canciones "Solo de Mí" y "EoO".
Hasta el momento, el intérprete puertorriqueño no ha emitido un posicionamiento público sobre los avances más recientes de ambos procesos judiciales.