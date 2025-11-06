Designan a Gilberto Bátiz como presidente de Tribunal Electoral

Gilberto Bátiz García fue designado como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante la sesión solemne, Bátiz planteó que impulsará la colegialidad funcional, la cercanía con la ciudadanía, las decisiones que fortalezcan la estabilidad y gobernabilidad.

Frente al pleno del tribunal, el designado presidente mencionó que se buscará fortalecer la comunicación y los valores a todos los grupos, incluidos los más vulnerables.

“La justicia no debe permanecer encerrada entre muros o expedientes; debe recorrer el territorio, escuchar de viva voz, explicar sus decisiones y fortalecer la educación cívica, sobre todo entre los grupos históricamente discriminados y vulnerables”, expuso Bátiz

Bátiz García recordó que, en su experiencia como funcionario público electoral en Chiapas, la democracia es frágil, por lo que ocupar ser "cuidada" para que no se "desmorone".

“Y cuando esa confianza se rompe, el desencanto abre la puerta a la indiferencia y a otros males mayores. Por eso, la democracia no puede darse por sentada; debe defenderse con reglas claras, instituciones íntegras y resultados confiables que la ciudadanía sienta en su vida cotidiana”, sostuvo.

A la sesión asistieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos Néstor Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial; así como magistradas y magistrados de las Salas Regionales y consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Comentarios