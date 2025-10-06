Designan a Apperti presidente de Participación Ciudadana de FGJET

La fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Participación Ciudadana, designando a Luis R. Apperti Llovet, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, para el periodo octubre del 2025 a octubre del 2026.

Durante la sesión participaron el Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, los Consejeros Luis R. Apperti Llovet, Jaime Square Wilburn, César Amílcar López González y Jorge Pensado Robles, además de la Vicefiscal Ministerial, Elizabeth Almanza Avalos, Vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad, Natanael Isaí Castelán y el Vicefiscal de los Delitos de Alto Impacto y Violaciones a Derechos Humanos, Miguel Gracia Riestra y así como la Secretaria Técnica del Consejo, Alejandra Flores Chapa.

El Consejo de Participación Ciudadana de esta fiscalía, fue creado en el mes de octubre del 2021, y está integrado por cinco ciudadanos que cuentan con amplio conocimiento en la Procuración de Justicia y Seguridad Pública y, acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de la fiscalía, se realizarán de manera ordinaria, cuatro sesiones al año.

“Con estas acciones la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de cumplir con la Ley y rendir cuentas sobre sus actividades a la ciudadanía”, dijo el fiscal Irving Barrios Mojica.

