Designan ayatolá Alireza Arafi como miembro del consejo interino

El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado como el tercer miembro del consejo interino que liderará a Iran tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

De acuerdo con la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, este hombre asume los deberes como:

Presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país

Miembro del Consejo de Guardianes

Segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

Este papel lo desempeñara junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

"A los 66 años, Alireza Arafi encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán", según medios locales.

Según la legislación iraní, el organismo encargado de elegir al líder supremo es la Asamblea de Expertos, cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez en las elecciones de marzo de 2024.

También se confirmó la muerte de otros altos cargos como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

