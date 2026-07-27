Desmantelan dos viveros clandestinos y caen siete en Quintana Roo

Autoridades de Quintana Roo desmantelaron dos presuntos viveros clandestinos utilizados para el cultivo de marihuana en Benito Juárez y Playa del Carmen

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Las investigaciones por el ataque armado contra un comandante del área de Narcomenudeo ocurrido el pasado 22 de julio llevaron a las autoridades de Quintana Roo a desmantelar dos presuntos viveros clandestinos utilizados para el cultivo de marihuana y detener a siete personas vinculadas con estas actividades ilícitas.

La Fiscalía General del Estado informó que el operativo se realizó de manera coordinada con corporaciones de los tres niveles de gobierno en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen.

Durante la conferencia del Gabinete de Paz de Quintana Roo, el fiscal general Raciel López Salazar explicó que las acciones fueron resultado de las indagatorias iniciadas tras el atentado en el que resultó lesionado un comandante especializado en el combate al narcomenudeo.

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a siete hombres que presuntamente operaban una red dedicada al cultivo, distribución y empaquetado de marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”; Jaime “N”; Johani “N”; Uziel “N”; José Luis “N”; Alexander “N” y Diego Alberto “N”.

Desmantelan autoridades dos narcoviveros en Benito Juárez y Playa del Carmen; capturan a siete personas.



Los detenidos son identificados como Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”; Jaime “N”, Johani “N”, Uziel “N”, José Luis “N”, Alexander “N” y Diego Alberto “N”.… pic.twitter.com/e1Hiuk6SuP — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) July 27, 2026

Las autoridades señalaron que los sospechosos fueron interceptados cuando circulaban en una camioneta Honda CR-V color rojo en la colonia El Pedregal, en el municipio de Benito Juárez.

Durante la revisión de la unidad, los agentes aseguraron diversas dosis de hierba con características similares a la marihuana, teléfonos celulares, tres armas de fuego, cargadores abastecidos y cartuchos útiles.

Además, el vehículo quedó bajo resguardo ministerial como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación.

Identifican a presunto coordinador de la operación

De acuerdo con la Fiscalía, Víctor Teodoro “N”, conocido como “El Tata”, es considerado presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la entidad.

Las investigaciones preliminares lo señalan como el supuesto responsable de coordinar la distribución de marihuana en Cancún y Playa del Carmen, además de supervisar los invernaderos clandestinos donde presuntamente se cultivaba la droga.

Las autoridades indicaron que los otros seis detenidos colaboraban presuntamente en tareas relacionadas con el empaquetado y manejo de los estupefacientes producidos en los viveros asegurados.

Además, no descartan nuevas acciones derivadas de esta carpeta de investigación, ya que buscan determinar si existen más personas involucradas en la operación de los presuntos narcoviveros y en actividades relacionadas con la distribución de droga en la zona norte de Quintana Roo.