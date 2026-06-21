Desmantelan mayor cultivo de marihuana en República Dominicana

La localización de los sembradíos fue posible gracias a sobrevuelos con drones y trabajos de inteligencia que permitieron ubicar varias parcelas ocultas

Las autoridades antinarcóticos de República Dominicana informaron el desmantelamiento de una extensa plantación de marihuana en la provincia de San José de Ocoa, una operación considerada como la mayor intervención de este tipo registrada en la historia del país.

El operativo permitió la incautación de 15 mil 392 plantas de marihuana, además de equipos e insumos presuntamente utilizados para la producción y distribución del enervante, en una acción que se prolongó durante tres días en una zona rural de difícil acceso.

Operativo incluyó drones y labores de inteligencia

De acuerdo con las autoridades, la localización de los sembradíos fue posible gracias a sobrevuelos con drones y trabajos de inteligencia que permitieron ubicar varias parcelas ocultas entre la vegetación de la comunidad intervenida.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público y organismos de inteligencia, desplegaron un operativo terrestre para asegurar los cultivos e intervenir una vivienda que presuntamente funcionaba como centro de almacenamiento y procesamiento.

Durante la acción también fueron aseguradas herramientas agrícolas, sistemas utilizados para el mantenimiento de las plantaciones e insumos empleados para el secado, dosificación y distribución del vegetal.

Investigan posible vínculo con otro cultivo desmantelado

Las investigaciones apuntan a una posible relación entre este hallazgo y el desmantelamiento previo de una plantación de más de 3 mil plantas de marihuana detectada en la misma región.

Como parte de las indagatorias, las autoridades han interrogado a más de diez personas, entre ciudadanos dominicanos y haitianos, mientras continúan recabando información para identificar a los responsables de la operación ilícita.

Actualmente, tres personas permanecen en prisión por un caso relacionado con cultivos ilegales detectados anteriormente en esa misma zona montañosa.

Tras la intervención, los cuerpos de seguridad reforzaron su presencia en el área con el objetivo de localizar nuevas evidencias y descartar la existencia de otros sembradíos clandestinos en sectores cercanos.

Las plantas decomisadas fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde especialistas determinarán el peso total del cargamento asegurado.

Récord histórico en medio de la ofensiva antidrogas

Las autoridades calificaron la operación como un hito en la lucha contra el narcotráfico, al tratarse de la mayor incautación de plantas de marihuana registrada en República Dominicana.

La intervención ocurre en un contexto de fortalecimiento de las acciones antidrogas en la región. Tan solo en los primeros meses de 2026, las autoridades dominicanas reportaron la incautación de más de 14.3 toneladas de sustancias ilícitas y la destrucción de más de 23 mil kilogramos de drogas.

El año pasado, los organismos de seguridad decomisaron más de 48 toneladas de narcóticos en distintas operaciones contra el tráfico de drogas, lavado de activos y delitos relacionados, cifras que reflejan la magnitud de la ofensiva emprendida por el país contra las redes criminales.