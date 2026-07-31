La decisión fue confirmada por reportes de la Rectoría, concretando la salida de la funcionaria tras determinarse las inconsistencias en el examen online

Inicio / Nacional / Destituyen a secretaria general de la UNAM por polémica en examen

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, destituyó este viernes a la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, en respuesta a la controversia generada por fallas técnicas e irregularidades detectadas en la aplicación remota del examen de admisión a nivel licenciatura.

La decisión fue confirmada por reportes de la Rectoría, concretando la salida de la funcionaria tras determinarse las inconsistencias en la prueba digital aplicable a los aspirantes de la máxima casa de estudios.

Fallas operativas y contratación bajo la lupa

Dávila Aranda encabezaba la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), instancia responsable de coordinar los procesos de ingreso y de la contratación de la empresa Territorium Life, firma encargada de la plataforma tecnológica que presentó vulnerabilidades durante la jornada de evaluación.

De acuerdo con investigaciones internas de la UNAM, los resultados arrojaron discrepancias estadísticas atípicas. Mientras que entre los años 2021 y 2025 el porcentaje de aspirantes que alcanzaban 100 o más aciertos oscilaba en un promedio del 3.5%, en esta edición la cifra registró un salto inusual hasta el 16.3%.

Disculpa pública y examen de control

Ante el descontento de la comunidad universitaria y los aspirantes, el rector Lomelí Vanegas ofreció una disculpa pública dirigida a los jóvenes que obtuvieron su puntaje de manera transparente y que deberán presentar una nueva evaluación.