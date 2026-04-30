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Deportes

Destituyen a Nicolás Sánchez como DT interino de Rayados

La salida de Sánchez no fue la única. Como parte de esta reestructuración, también concluyen sus funciones Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas.

  • 30
  • Abril
    2026

El Club de Futbol Monterrey informó la salida de Nicolás Sánchez como director técnico interino, luego de un acuerdo entre ambas partes que pone fin a su etapa al frente del plantel.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje oficial dirigido a la afición, donde la institución detalló que el exjugador concluye su ciclo tras haber asumido el cargo en un contexto de transición dentro del equipo.

¿Qué informó Rayados sobre la salida?

En el comunicado, el club señaló que la salida se dio de mutuo acuerdo, marcando el cierre de la etapa de Sánchez como estratega interino. Además, destacó su paso previo dentro de la institución, primero como auxiliar técnico y posteriormente como entrenador del primer equipo.

La directiva también reconoció su desempeño durante este periodo, subrayando su profesionalismo, compromiso y sentido de pertenencia en cada una de las funciones que desempeñó dentro del club.

Reconocimiento a su etapa en el club

Rayados resaltó que Nicolás Sánchez mantuvo en todo momento una identificación con los valores del equipo, así como la responsabilidad con la que representó a la institución durante su gestión.

El mensaje institucional también dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso, al señalar que ambas partes mantendrán comunicación para evaluar una posible reincorporación en otra posición, dependiendo de las necesidades del club.

Cambios en el cuerpo técnico

La salida de Sánchez no fue la única. Como parte de esta reestructuración, también concluyen sus funciones Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas, quienes formaban parte del cuerpo técnico.

El club agradeció su participación y les deseó éxito en sus próximos proyectos profesionales y personales, cerrando así un ciclo completo dentro del área deportiva.

¿Qué sigue para Rayados?

Con esta decisión, Monterrey abre un nuevo capítulo en la dirección técnica del equipo, en medio de un proceso de ajustes internos que buscan fortalecer el proyecto deportivo.

La directiva reiteró su compromiso con la afición de seguir trabajando con responsabilidad y exigencia, mientras se define quién asumirá el mando del equipo en la siguiente etapa.


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