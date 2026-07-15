Detectan primer caso de gusano barrenador en Chihuahua

Chihuahua confirmó su primer caso de gusano barrenador del ganado, luego de que un productor reportara un ejemplar infectado

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El Gobierno de Chihuahua confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado en la entidad, situación que llevó a las autoridades a desplegar un operativo sanitario para contener la plaga y evitar su propagación.

El caso fue detectado luego de que un productor reportara a la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) que uno de sus animales presentaba síntomas compatibles con la enfermedad.

Tras realizar los análisis correspondientes, los estudios de laboratorio confirmaron la presencia del parásito.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, informó que ya comenzaron las labores de saneamiento en el predio donde se detectó el caso.

Las acciones incluyen la limpieza del área afectada, tratamiento sanitario del animal y vigilancia permanente para reducir el riesgo de dispersión de la plaga.

Además, se estableció una zona focal de 20 kilómetros alrededor del punto de detección y una zona perifocal de 40 kilómetros donde se llevarán a cabo inspecciones y medidas preventivas.

Como parte del protocolo sanitario, las autoridades realizarán revisiones en ranchos cercanos y aplicarán tratamientos preventivos con ivermectina y otros productos especializados para el control del parásito.

También se instalarán trampas para monitorear la presencia de la mosca asociada al gusano barrenador, mientras brigadas técnicas inspeccionarán de manera constante los hatos ganaderos de la región.

Las autoridades precisaron que todos los tratamientos serán financiados por los gobiernos estatal y federal, por lo que los productores no tendrán que cubrir ningún costo.

Refuerzan coordinación para contener la plaga

La Secretaría de Desarrollo Rural señaló que trabaja de manera coordinada con diversas instancias nacionales e internacionales para atender la situación.

Entre ellas se encuentran el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales.

Asimismo, se mantiene comunicación con autoridades sanitarias de Estados Unidos para fortalecer las medidas de vigilancia y control.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades anunciaron que todo ganado que ingrese o salga de Chihuahua deberá contar con un certificado que acredite la aplicación de ivermectina.

Además, los animales destinados al sacrificio estarán sujetos a inspecciones físicas obligatorias para verificar que no presenten signos de infestación.

El titular de la SDR hizo un llamado a los ganaderos para revisar constantemente a sus animales y atender cualquier herida o lesión que pudiera convertirse en un foco de infección.

También pidió reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, al señalar que la detección temprana sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar la expansión del gusano barrenador.

Por su parte, las autoridades mantienen el monitoreo en la zona afectada y aseguraron que cuentan con personal especializado y capacidad técnica suficiente para responder ante cualquier nuevo reporte relacionado con esta plaga que afecta a la ganadería.