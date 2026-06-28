Detectan en NL primer caso de gusano barrenador en oso negro

Una osa y sus oseznos fueron rescatados en Nuevo León, tratados y liberados tras confirmarse la primera infección documentada por este parásito en la especie.

Derivado de un reporte ciudadano, personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL) documentó el primer caso en México de una infección por gusano barrenador en un ejemplar de oso negro (Ursus americanus).

El hallazgo involucró a una osa que presentaba lesiones visibles en el cuello y el rostro, la cual se encontraba resguardando a sus oseznos al momento de su localización.

Tras el rescate y la toma de muestras, médicos veterinarios contaron con el apoyo del Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León para realizar los análisis correspondientes. Los estudios confirmaron que las heridas fueron causadas por una miasis derivada del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), una enfermedad zoonótica considerada emergente en diversas regiones del país.

“Tras realizar los análisis con apoyo del Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas, se confirmó que las heridas fueron causadas por miasis de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), una enfermedad zoonótica emergente en diversas regiones del país. Este es el primer caso documentado en México de esta enfermedad en un ejemplar de oso negro”, informó la dependencia estatal.

Como medida sanitaria y de bioseguridad, tras verificar el diagnóstico, las autoridades determinaron mantener a toda la familia en aislamiento preventivo. Durante este periodo, un equipo especializado sometió tanto a la madre como a las crías a revisiones exhaustivas con el propósito de descartar lesiones adicionales provocadas por el parásito y asegurar la erradicación de las larvas.

Luego de tres semanas de atención médica especializada y tras completar su rehabilitación, la osa y sus oseznos fueron declarados completamente sanos.

El pasado martes, la familia de plantígrados fue reintegrada de manera exitosa en su hábitat natural, específicamente en la misma zona del ecosistema donde habían sido inicialmente rescatados.

Asimismo, la dependencia estatal reiteró su compromiso de dar seguimiento oportuno a esta y otras patologías que puedan representar un factor de riesgo para las poblaciones de vida silvestre que habitan en Nuevo León.

También informó que, de manera permanente, efectúa labores de monitoreo de la fauna silvestre en estricta coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).