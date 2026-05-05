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Detectan primer caso humano de gusano barrenador en Querétaro

La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó el primer caso humano de gusano barrenador en la entidad, detectado en un adulto mayor en condiciones vulnerables

  • 05
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Salud estatal confirmó este lunes el primer caso humano de gusano barrenador en la entidad, lo que encendió alertas entre autoridades sanitarias y agropecuarias ante el riesgo de propagación de esta plaga.

El caso corresponde a un adulto mayor que fue detectado en una clínica de la comunidad de Ocotitlán, quien presentaba diversas complicaciones de salud y se encontraba en condición de abandono, factor que habría facilitado la aparición de larvas en heridas abiertas.

De acuerdo con la titular de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, el paciente fue trasladado al Hospital General de Cadereyta, donde recibió atención especializada basada en la limpieza de lesiones y la administración de medicamentos antiparasitarios.

Tras la intervención, el paciente fue dado de alta el pasado 1 de mayo, aunque permanece bajo supervisión médica para evitar recaídas o complicaciones.

Refuerzan vigilancia para detectar posibles contagios

Luego de confirmarse el caso, autoridades estatales activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y sanitaria.

Equipos especializados realizan recorridos para identificar posibles focos de infección, especialmente porque no existían registros previos de animales afectados en la zona.

La investigación busca determinar el origen del contagio y descartar la presencia de más casos en la región.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas de mamíferos. Al eclosionar, las larvas penetran en el tejido vivo, provocando daños severos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas iniciales incluyen enrojecimiento, dolor intenso y fiebre.

En etapas avanzadas, pueden presentarse lesiones profundas, secreciones sanguinolentas y riesgo de necrosis.

Sin tratamiento oportuno, la infección puede facilitar la entrada de bacterias y derivar en complicaciones graves, incluso mortales.

Riesgos, tratamiento y prevención

Aunque la infección en humanos es poco común, los casos pueden ser severos y requieren atención médica inmediata.

El tratamiento suele implicar la extracción de larvas mediante procedimientos médicos, así como el uso de antibióticos y antiparasitarios.

Especialistas recomiendan mantener cubiertas las heridas, especialmente en zonas rurales o con alta presencia de moscas, además de vigilar la salud de animales domésticos y de ganado.


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