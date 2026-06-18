Determinan no ejercer acción penal a favor del alcalde de Tijuana

Ismael Burgueño presentó un oficio de la FGR que lo exime de proceso penal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, dio a conocer que la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con lo que aseguró quedar sin procesos judiciales abiertos.

El edil presentó un oficio emitido por la autoridad ministerial en el que se establece la determinación de no acción penal a su favor, documento con el que sostuvo que queda sin señalamientos legales que afecten su participación en la vida política.

En este contexto, Burgueño anunció su intención de registrarse el próximo lunes 22 de junio en la convocatoria interna de Morena para encabezar la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California, con miras a competir por la gubernatura del estado.

El alcalde afirmó que la resolución de la FGR confirma su solvencia legal y ética para participar en el proceso interno, al tiempo que señaló que su situación derivó de una denuncia anónima que, dijo, buscaba afectar su trayectoria política.

“Estoy fuera de cualquier investigación de la Fiscalía General de la República y cumplo con los requisitos para esta contienda interna”, declaró en entrevista durante la supervisión de una obra pública en el bulevar Agua Caliente.

Burgueño agregó que sus abogados fueron notificados desde mayo sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal, lo que —dijo— valida la inexistencia de responsabilidad en los señalamientos en su contra.

El edil también sostuvo que desde que surgieron las acusaciones ha señalado que se trató de una fabricación con fines políticos dentro de su propio partido, en medio de mediciones internas sobre su desempeño.

Finalmente, reiteró su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y afirmó que está preparado para la contienda interna. “Estamos listos para la contienda y ahora sí que Dios nos coloque donde tengamos que estar para hacer las cosas bien”, concluyó.