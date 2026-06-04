Detienen a 20 personas tras enfrentamiento armado en Durango

Un operativo de seguridad en Durango derivó en un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y civiles armados, con saldo preliminar de tres personas muertas, tres lesionadas y 20 detenidas.

Los hechos se registraron en la zona de Loma de Praxedis y áreas cercanas a La Ferrería, al sur de la capital duranguense, donde se desplegó una amplia movilización de corporaciones federales y estatales.

Entre las personas fallecidas se reportó un elemento de la Guardia Nacional y dos civiles armados, luego de una agresión registrada durante las acciones de seguridad.

Operativo inició tras reporte de vehículo robado

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización comenzó después de que las autoridades ubicaran un vehículo con reporte de robo, lo que derivó en una persecución hacia la zona rural de Loma de Praxedis.

Durante el despliegue, los civiles armados habrían atacado a elementos federales, por lo que se registró un intercambio de disparos que provocó alarma entre habitantes de comunidades cercanas.

Vecinos de la zona fueron llamados a resguardarse en sus viviendas mientras continuaban las acciones de seguridad y los recorridos de las corporaciones.

Aseguran armas, vehículos y equipo táctico

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron al menos cinco vehículos, algunos de ellos con blindaje artesanal, además de armas de alto poder y equipo utilizado por el grupo armado.

Entre lo decomisado se reportó un fusil Barrett, arma de alto calibre comúnmente vinculada con células del crimen organizado por su capacidad de ataque a larga distancia.

También se informó sobre la localización de unidades adaptadas y diversos indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

Durante la movilización se reportó el uso de ponchallantas en distintos puntos de la salida a Mezquital y vialidades cercanas, presuntamente con el objetivo de impedir el avance de las fuerzas de seguridad.

La situación provocó afectaciones a automovilistas y generó un ambiente de tensión en sectores del sur de la capital, donde se mantuvo presencia militar y policial durante varias horas.

Los operativos continuaron incluso después del enfrentamiento principal, con recorridos y aseguramientos en zonas aledañas mientras las autoridades buscaban descartar la presencia de más personas armadas.

Investigación sigue abierta tras captura de 20 personas

La cifra de detenidos aumentó conforme avanzaron las acciones de seguridad hasta llegar a 20 personas capturadas, uno de los aseguramientos más relevantes registrados recientemente en la entidad.

Las personas detenidas, junto con las armas, vehículos y demás objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La investigación continuará para establecer el origen de la célula armada, su zona de operación y su posible relación con otros hechos violentos registrados en Durango.

El operativo dejó en evidencia la capacidad de movilización del grupo armado, pero también permitió a las autoridades realizar un aseguramiento importante de personas, armamento y vehículos utilizados presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada.

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